Wall Street reste en retrait alors que les marchés suivent de près la situation dans le détroit d'Ormuz ; les chiffres sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,09 %, le S&P 500 en hausse de 0,09 %, le Nasdaq en baisse de 0,1 %

* Intel recule après avoir lancé une vente d'actions de 15 milliards de dollars

* eBay recule après l'annonce selon laquelle GameStop envisagerait de retirer son offre publique d'achat

(Mise à jour avec les cours de mi-journée) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont affiché une tendance modérée lundi, après un récent rebond qui avait propulsé le S&P 500 et le Dow Jones à des niveaux records, les investisseurs évaluant les développements au Moyen-Orient qui ont fait grimper le cours du pétrole, tout en attendant des données cruciales sur l'inflation et les résultats d'entreprise.

L'Iran a déclaré être sur le point de conclure un accord définitif avec Oman pour définir de nouvelles routes maritimes entre les deux pays, mais a réaffirmé que les États-Unis devaient remplir plusieurs conditions avantla réouverture de cette voie navigable stratégique.

Les cours du Brent LCOC1 ont progressé de plus de 4 % lundi, l’insistance de l’Iran rendant plus incertaines les perspectives de réouverture du détroit d’Ormuz.

La reprise des flux énergétiques à travers ce goulet d’étranglement crucial pourrait apaiser les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole, qui ont alimentéles craintes inflationnistes etles parissur des hausses de taux d’intérêt par les banques centralesdu monde entier.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production attendus plus tard dans la semaine, qui pourraient donner des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de la position du président de la Fed, Kevin Warsh, qui s'est montré discret quant à ses indications prospectives.

Les anticipations de hausse des taux ont été tempérées vendredi après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 44 % d’une hausse des taux en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

« Les investisseurs () se concentrent simplement sur les fondamentaux. Il y a beaucoup de gros titres, de nombreuses inquiétudes géopolitiques, des craintes liées à l’inflation, mais en fin de compte, nous constatons toujours une forte croissance des bénéfices et une consommation qui résiste », a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissements américains chez eToro.

Sur les marchés, l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie

.SPNY a bondi de 3,3 %. Toutefois, la faiblesse des secteurs de l’immobilier .SPLRCR et des services publics .SPLRCU a compensé ces gains.

L’indice S&P 500 des technologies de l’information .SPLRCT a perdu 0,4 %. Apple AAPL.O a reculé de 2 % à la suite d’une révision à la baisse de la note du titre par Jefferies, tandis qu’Intel INTC.O a chuté de 3,2 % après avoir lancé une émission d’actions de 15 milliards de dollars.

À 11 h 56 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 46,64 points, soit 0,09 %, à 53 991,40, le S&P 500 .SPX a gagné 6,98 points, soit 0,09 %, à 7 764,62 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 26,49 points, soit 0,10 %, à 26 663,65.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a atteint vendredi un niveau de clôture record et l’indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI a frôlé son plus haut historique la semaine dernière, les résultats solides, notamment ceux des entreprises spécialisées dans l’IA, ayant compensé certaines inquiétudes liées à des dépenses élevées qui ne semblaient pas encore porter leurs fruits.

Dans ce contexte, J.P. Morgan a relevé son objectif d’ de fin d’année pour cet indice de référence de 7 800 à 8 000 points.

Au total, 85,1 % des 436 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats à ce jour pour le trimestre clos en juin ont dépassé les estimations, soit un pourcentage supérieur aux 67 % observés lors d’un trimestre type depuis 1994, selon les données de LSEG.

Le calendrier des résultats s’allège cette semaine, le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O et le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O figurant parmi les rares entreprises à publier leurs résultats.

Par ailleurs, eBay EBAY.O a chuté de 3,9 % après que Bloomberg News a rapporté que le directeur général de GameStop

GME.N , Ryan Cohen, envisageait de retirer l'offre d' , d'un montant de 56 milliards de dollars, portée sur la société.

Les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, sont attendus dans le courant de la journée.

Par ailleurs, le Sénat américain a adopté samedi un projet de loi temporaire visant à financer les agences fédérales jusqu’au 11 décembre, évitant ainsi un « shutdown » paralysant à quelques semaines des élections de mi-mandat de novembre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,4 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,37 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et un nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux plus-hauts et 51 nouveaux plus-bas.