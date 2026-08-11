Guerre en Ukraine : la Russie a utilisé des "missiles balistiques nord-coréens" sur Zaporijjia, accuse Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien a également affirmé lundi que la Russie se prépare à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire.

Un secouriste ukrainien intervient sur le site d'une frappe russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 11 août 2026. ( AFP / Darya NAZAROVA )

L'armée russe a utilisé des "missiles balistiques nord-coréens" pour frapper la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a accusé mardi 11 août le président Volodymyr Zelensky.

"La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées", a déclaré Volodymyr Zelensky sur X, dénonçant une "attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts". La ville de Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, a été visée par une frappe "massive" qui a fait au moins six morts et 19 blessés, d'après le gouverneur régional Ivan Fedorov.

La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Moscou et Pyongyang ont conclu un accord de défense en 2024 et des milliers de soldats nord-coréens ont participé aux combats contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk en 2024-2025.

Nouveaux déploiements nord-coréens

Ces attaques interviennent alors que Volodymyr Zelensky avait affirmé la veille que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.

L'Ukraine a déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne.

Le week-end dernier, Volodymyr Zelensky avait appelé la Corée du Sud à soutenir et coopérer avec l'Ukraine , notamment en matière de systèmes de défense anti-aérienne.