Wall Street reste en baisse après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

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* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent était en hausse de plus de 5 %

* La Fed maintient ses taux, comme prévu

* S&P 500 -0,65%, Nasdaq -0,63%, Dow -0,90%

(Mise à jour suite à la décision de la Fed) par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Wall Street a baissé mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et n'a prévu qu'une seule réduction de taux pour l'année, alors que les responsables ont fait le point sur les risques économiques liés au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran .

Les nouvelles projections des décideurs de la banque centrale américaine ont montré que le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed ne baisserait que d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, sans indication de calendrier.

Les principaux indices boursiers ont maintenu leur baisse par rapport à la période précédant l'annonce de la Fed. Les économistes ne s'attendaient pas à ce que la Fed modifie son taux d'intérêt.

Les nouvelles projections économiques et de taux ont montré que la Fed considérait largement la récente flambée des prix du pétrole comme ayant un effet temporaire sur l'inflation, les décideurs politiques prévoyant toujours de baisser les taux cette année et anticipant une inflation de 2,2 % d'ici la fin 2027, proche de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"La Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés et a apporté des modifications relativement mineures à sa déclaration de politique générale, ce qui suggère que les responsables ont l'intention de suivre l'orthodoxie de longue date en matière de politique monétaire en 'regardant à travers' le choc des prix de l'énergie qui se propage actuellement dans l'économie mondiale", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

Plus tôt, le département américain du travail a déclaré que l'indice des prix à la production avait augmenté de 3,4 % en glissement annuel, dépassant les prévisions de 2,9 % des économistes, les prix risquant de s'accélérer encore, le conflit au Moyen-Orient augmentant les coûts du transport maritime et du pétrole.

Le pétrole Brent a augmenté ses gains et a atteint près de 110 dollars le baril après qu'une agence de presse iranienne a rapporté que certaines installations appartenant à l'industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Le S&P 500 était en baisse de 0,65% à 6 672,2 points. Le Nasdaq a reculé de 0,63% à 22 337,54 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,90% à 46 570,15 points.

L'indice de volatilité CBOE .VIX était en hausse de 0,8 point à 23,2. Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux. Toutefois, les actions américaines ont été soutenues par un récent rebond des actions technologiques.

AMD AMD.O a gagné 3,2 % après avoir convenu avec Samsung Electronics 005930.KS d'étendre leur partenariat stratégique à la fourniture de puces mémoire pour les infrastructures d'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a augmenté de 0,5 %après avoir obtenu l'autorisation de Pékin de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes.

Micron Technology MU.O a progressé de1,4 % avant la publication, après la clôture, du rapport trimestriel du fabricant de puces mémoire, tandis que SanDisk SNDK.O a gagné 4,3 %.

Le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N a progressé de 3 %, tandis qu'Ares Management Corp ARES.N a gagné 2,3 %, rebondissant après les fortes pertes subies la semaine précédente en raison des inquiétudes liées à la qualité du crédit privé.

Lululemon LULU.O a bondi de 5,5 %après les résultats trimestriels du fabricant de vêtements de yoga . Le fondateur Chip Wilson, qui est dans une bataille de procuration avec la société, a déclaré que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", et a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement "substantiel" du conseil d'administration.

Macy's M.N a bondi de 4,5 % après que la chaîne de grands magasins a déclaré qu'elle s'attendait à un impact comparativement plus faible des droits de douane au second semestre et qu'elle avait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,5 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 13 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 36 nouveaux plus hauts et 191 nouveaux plus bas.