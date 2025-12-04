Wall Street reste calme dans l'attente de la décision de la Fed

Indices: Le Dow Jones a baissé de 0,04%, le S&P 500 est resté stable, le Nasdaq a baissé de 0,07%

Hormel Foods augmente après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

Salesforce grimpe en raison de l'amélioration de ses perspectives pour l'exercice 26

Les investisseurs évaluent une série de données sur le marché du travail

(Mise à jour avec les prix du matin) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Lesprincipaux indices de Wall Street ont fluctué entre gains et pertes jeudi, les investisseurs analysant une nouvelle série de données sur le marché de l'emploi afin d'affiner les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale très attendue la semaine prochaine.

Le rapport officiel sur la masse salariale de novembre étant attendu après la réunion de décembre de la Fed, les traders se sont tournés vers un patchwork d'indicateurs secondaires qui offrent une lecture contradictoire du marché de l'emploi.

Un rapport hebdomadaire du département du travail a montré que les nouvelles demandes d'allocations chômage sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, même si une estimation de la Fed de Chicago a suggéré que le taux de chômage s'est maintenu à près de 4,4 % en novembre.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent qu'il y a près de 90 % de chances que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base ce mois-ci, contre environ 60 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Aujourd'hui, les données sont un peu meilleures, mais il n'y a pas de catalyseur à la hausse", a déclaréThomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

"De bonnes données ne vont pas encourager la Fed à réduire davantage ses taux. Les données sont donc un peu meilleures que prévu, mais pas au point de s'inquiéter de la poursuite de la réduction la semaine prochaine."

Les investisseurs ont également fait preuve de prudence avant la publication vendredi du rapport sur les dépenses de consommation personnelle de septembre, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed et la première publication de PCE depuis la récente fermeture du gouvernement américain qui a laissé les marchés et les décideurs politiques avec une visibilité limitée sur l'économie.

À 9:49 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 21,23 points, soit 0,04%, à 47 861,43, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,27 points, soit moins de 0,1%, à 6 849,41 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 16,45 points, soit 0,07%, à 23 434,05.

Le secteur des services aux consommateurs .SPLRCL a surpassé les 10 autres sous-secteurs du S&P, soutenu par une hausse de 3,6% de Meta META.O après qu'un rapport ait indiqué que le géant de la technologie prévoyait de réduire jusqu'à 30% de son budget Metaverse.

Les traders ont également surveillé les développements autour de la sélection par le président américain Donald Trump du prochain président de la Réserve fédérale, dans une année d'inquiétude accrue quant à l'ingérence politique potentielle dans la politique monétaire.

Selon un rapport, les investisseurs obligataires ont exprimé leurs inquiétudes au Trésor américain sur le fait que Kevin Hassett, l'un des principaux candidats au poste, pourrait procéder à des baisses de taux agressives afin d'aligner la politique monétaire plus étroitement sur les préférences du président Donald Trump.

Snowflake < SNOW.N > achuté de11 % après que les prévisions de revenus de produits pour le quatrième trimestre de la société d'analyse de données en nuage se soient révélées inférieures aux attentes élevées des investisseurs, qui tablaient sur une croissance plus forte.

Hormel Foods HRL.N a grimpé de 4,7 % après que le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations, tandis que Dollar General < DG.N> a augmenté de 7 % après que le distributeur à prix réduit a relevé ses prévisions de bénéfices annuels .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,06 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 26 nouveaux sommets et 15 nouveaux creux.