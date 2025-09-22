 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street reprend son souffle après une série de records
information fournie par AFP 22/09/2025 à 16:20

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, s'accordant une pause dans sa nette progression du mois de septembre, à quelques jours de la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis scruté par la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,35%, l'indice Nasdaq perdait 0,11% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,19%.

