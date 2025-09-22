La société mère d'Office Depot va être rachetée par Atlas Holdings pour $1 md

Un magasin Office Depot

ODP Corporation, propriétaire des enseignes de fournitures de bureau Office Depot et OfficeMax, a accepté une offre de rachat d'une filiale d’Atlas Holdings pour environ 1 de dollars (environ 850 millions d'euros) en vue d'une sortie de la cote, ont annoncé les sociétés lundi.

La société d’investissement Atlas paiera 28 dollars par action pour acquérir ODP, qui possède également ODP Business Solutions, ce qui représente une prime de 34% par rapport au cours de clôture de l’action le 19 septembre.

ODP, dont le siège est situé à Boca Raton, en Floride, étudiait la possibilité d'une vente avec la banque d’investissement JPMorgan, selon des sources. Son conseil d’administration a approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’aval des régulateurs et des actionnaires d’ODP.

"Atlas apporte une compréhension de notre secteur, ainsi qu’une expertise opérationnelle, des ressources et un historique de soutien à ses entreprises qui vont accélérer nos initiatives de croissance B2B et renforcer notre position de partenaire de confiance auprès de nos clients", a déclaré Gerry Smith, directeur général d’ODP, dans un communiqué.

Basé à Greenwich, dans le Connecticut, Atlas a été fondé en 2002 et possède 29 entreprises dans les secteurs de la fabrication et de la distribution.

(Rédigé par Abigail Summerville à New York, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)