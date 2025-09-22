Le deuxième plus gros diamant au monde bientôt dans un musée ?

Une balle de golf à côté du Motswedi, deuxième plus gros diamant au monde avec 2.488 carats, au siège de l'entreprise HB Antwerp à Anvers en Belgique, le 22 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Un an après sa découverte au Botswana en Afrique australe, le deuxième plus gros diamant au monde, entre les mains d'une firme d'Anvers en Belgique, pourrait bien se retrouver dans un musée, a expliqué lundi cette entreprise à l'AFP.

Si elle refuse de détailler ces marques d'intérêt, la firme HB Antwerp assure en avoir reçu beaucoup, "de partout dans le monde", selon sa directrice de la communication, Margaux Donckier.

"Et des diamants bruts d'une taille si exceptionnelle pourraient parfaitement finir dans un musée ou dans les mains d'un cheikh qui voudrait compléter sa collection", ajoute-t-elle en présentant cette pierre précieuse à une équipe de l'AFP.

Le "Motswedi", deuxième plus gros diamant, extrait en 2024 dans une mine au Botswana en Afrique australe, le 22 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le Motswedi, deuxième plus gros diamant au monde avec 2.488 carats, pesant un demi-kilo, a été extrait à l'été 2024 dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants.

Cette mine est la propriété de la compagnie minière canadienne Lucara, qui a noué un partenariat avec HB Antwerp pour que cette firme se charge de la transformation et la commercialisation de toute pierre excédant 10,8 carats.

Depuis un an, l'entreprise belge se vante d'avoir ainsi mis la main sur au moins trois diamants bruts excédant 1.000 carats, présentés comme la preuve qu'Anvers reste un haut lieu dans la taille et le polissage des diamants, malgré la concurrence internationale.

Pour estimer la valeur du Motswedi, il faut encore l'analyser au scanner, la technique permettant une première évaluation des impuretés qu'il contient, explique Mme Donckier. "C'est très difficile de mettre un prix à ce stade", dit-elle. Son nom veut dire en langue tswana "source d'eau ou écoulement d'eau souterraine".

Avant sa découverte en août 2024, le plus gros diamant mis au jour au Botswana était une pierre de 1.758 carats également extraite par Lucara en 2019 et baptisée Sewelo, ce qui signifie "découverte rare" dans la langue tswana.

Gros comme une balle de tennis, il avait été acheté par la maison Louis Vuitton, marque-phare du géant du luxe LVMH, pour un prix non divulgué.

Le record du plus gros diamant jamais découvert est toujours détenu par le Cullinan, qui avait été extrait en 1905 dans une mine d'Afrique du Sud, estimé à 3.106 carats.