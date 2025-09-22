L'Europe finit dans le rouge, le secteur automobile pèse

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, à l'exception de Londres, après une séance principalement affectée par le recul du secteur automobile, tandis que les investisseurs continuent de rechercher de nouveaux signes indiquant que la reprise de l'assouplissement monétaire aux États-Unis est en bonne voie.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,30% à 7.830,11 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,44% et à Londres, le FTSE 100 a en revanche grappillé 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,15% et le Stoxx 600 a abandonné 0,08%.

Les marchés actions ont fait preuve de prudence au début d'une semaine riche en déclarations de politique monétaire, tandis qu'une série d'avertissements sur les perspectives des constructeurs automobiles a pesé sur le moral des investisseurs.

Les marchés évaluent avant tout l'ampleur des baisses de taux possibles de la Fed pour le reste de l'année et sont avides de messages rassurants dans les discours de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévus cette semaine, notamment celui du nouveau gouverneur Stephen Miran lundi et celui du président Jerome Powell mardi.

Après avoir repris la baisse des taux d'intérêt la semaine dernière dans un contexte d'affaiblissement du marché du travail, la Fed devra également analyser vendredi les chiffres des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), son indicateur préféré pour définir sa politique monétaire, ce qui contribue au sentiment de prudence.

Deux responsables de la Fed, Alberto Musalem et Raphael Bostic, ont en effet émis lundi des doutes quant à la nécessité de nouvelles baisses des taux d'intérêt, citant une inflation qui reste supérieure à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

En Europe, les Bourses ont également été entraînées par le secteur automobile, après que le constructeur de voitures de luxe Porsche et sa société mère Volkswagen ont revu à la baisse leurs perspectives de bénéfices pour 2025 afin de refléter les retards dans le lancement de leurs projets de véhicules électriques (VE), dernier avertissement en date des difficultés rencontrées par le secteur.

Les investisseurs attendent également les données préliminaires de l'indice des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, prévues mardi matin.

VALEURS

L'action Porsche a reculé de 7,19%, tandis que sa société mère Volkswagen a abandonné 6,5%, entraînant le segment sectoriel du Stoxx dans une baisse d'environ 1,96%. À Paris, Stellantis NV a perdu 2,6% et Renault 1,5%.

Ailleurs en Europe, Sabadell a reculé de 3,9% après que BBVA (-2,6%) a déclaré lundi vouloir relever son offre de 10% sur sa cible, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. Le secteur bancaire européen a perdu à son tour 0,58%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les indices se sont retournés à la hausse, malgré le sentiment de prudence, avec le Dow Jones en progression de 0,09%, le Standard & Poor's 500 de 0,18% et le Nasdaq Composite de 0,27%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée plus que prévu sur un mois en septembre, montre une estimation préliminaire publiée lundi par la Commission européenne.

CHANGES

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,26% à 1,1774 dollar.

La livre sterling gagne quant à elle 0,26% face au dollar après la vague de ventes de vendredi en raison d'inquiétudes budgétaires.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain évoluent peu lundi, le marché semblant s'être stabilisé après la première baisse des taux de la Fed depuis décembre 2024.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 0,8 point de base à 4,1467%. Le deux ans gagne quant à lui 1,5 point de base à 3,5966%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasi inchangé à 2,7483%. Celui de son homologue à deux ans a reculé de moins d'un point de base pour finir la séance à 2,0164%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère baisse lundi, les inquiétudes liées aux tensions concernant les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ayant été contrebalancées par les craintes d'une offre excédentaire, en raison de l'augmentation des exportations de pétrole de la part de l'Irak.

Le Brent recule de 0,3% à 66,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,29% à 62,50 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)