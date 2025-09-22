Wall Street reprend son souffle après la Fed, prudence sur la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi après avoir atteint de nouveaux records lors de la séance précédente et alors que les investisseurs attendent les discours de plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) cette semaine.

L'incertitude entourant la politique du président Donald Trump en matière de visas pour le secteur technologique pèse également sur le sentiment du marché.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 156,50 points, soit 0,34%, à 46.158,77 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,21% à 6.650,21 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,14%, soit 32,45 points, à 22.599,03 points.

Les indices américains reprennent leur souffle à l'entame d'une semaine qui s'annonce à nouveau chargée sur le front de la politique monétaire, plusieurs responsables de la banque centrale américaine devant s'exprimer dans les prochains jours, notamment le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi et le président Jerome Powell mardi, après la baisse de 25 points de base des taux décidée la semaine dernière.

Cette première réduction des coûts d'emprunt de l'année et les signes de nouvelles baisses lors des prochaines réunions de la Fed ont contribué au récent rebond de Wall Street, tout comme le regain d'enthousiasme pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

L'élan du secteur technologique a en effet permis aux indices new-yorkais d'enregistrer de nouveaux records vendredi, mais le calme semble être revenue lundi après que l'administration Trump a annoncé qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100.000 dollars par an pour obtenir un visa H1-B, très utilisés dans cette industrie.

"Les frais et les récentes informations relatives aux visas indiquent un environnement de plus en plus strict qui pourrait nuire au moral", écrit Tien-tsin Huang, analyste actions chez J.P. Morgan, dans une note.

La Maison blanche a toutefois précisé que cette mesure, qui a suscité une condamnation généralisée de la part des dirigeants du secteur technologique, ne s'appliquerait qu'aux nouveaux demandeurs et non aux titulaires de visas existants.

Faisant preuve de prudence, les actions technologiques américaines évoluent sur de légères variations ce lundi en début de séance.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, le fabricant de médicaments pour la perte de poids Metsera MTSR.O grimpe de plus de 59% après l'annonce de sont rachat par Pfizer (+2%).

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3V90GD

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)