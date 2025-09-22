(Actualisé avec Pfizer, Metsera, actions du secteur technologique, T-Mobile, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - L'administration américaine a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100.000 dollars (85.164 euros) par an pour obtenir un visa H1-B, ce qui devrait notamment affecter le secteur de la technologie.

La Maison blanche a précisé que cette mesure ne s'appliquerait qu'aux nouveaux demandeurs et non aux titulaires de visas existants ou à ceux qui souhaitent renouveler leur visa, dissipant ainsi une partie de la confusion quant aux personnes concernées.

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CTSH.O , J.P. MORGAN JPM.N et INTEL INTC.O , qui figurent parmi les plus grands sponsors des visas H-1B, reculent d'entre 1,2% et 1,6% en avant-Bourse.

MICROSOFT MSFT.O et AMAZON AMZN.O sont plutôt stables dans les échanges en avant-Bourse.

* METSERA MTSR.O , PFIZER PFE.N - Pfizer a annoncé lundi le rachat du fabricant de médicaments amaigrissants Metsera, dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros), incluant les paiements futurs, afin de consolider sa position sur le marché du traitement de l'obésité. L'action Metsera grimpe de 56% dans les échanges en avant-Bourse.

* COLLINS AEROSPACE RTX.N - Une cyberattaque a perturbé le fonctionnement des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres-Heathrow depuis le début du week-end, et notamment le système d'enregistrement automatisé fourni par Collins Aerospace, ce qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols.

Le groupe américain a déclaré lundi qu'il travaillait avec les aéroports concernés et qu'il était en phase finale pour fournir une version actualisée du logiciel afin de reprendre le fonctionnement normal.

* ORACLE ORCL.N est en pourparlers avec META META.O pour conclure un accord pluriannuel dans le domaine de l'informatique en nuage ("cloud computing") d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars, a déclaré vendredi à Reuters une personne proche du dossier.

L'accord de principe conclu entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de TikTok prévoit par ailleurs que l'ensemble des données des utilisateurs américains de l'application chinoise de vidéos seront conservées sur une plateforme "cloud" gérée par le groupe américain Oracle, a déclaré samedi un responsable haut placé à la Maison blanche.

* BOEING BA.N - Les employés en grève de la division Boeing Defense ont voté à 90% en faveur d'une proposition de contrat de quatre ans présentée par les dirigeants syndicaux, que la direction du groupe américain a déjà refusé d'examiner, a annoncé vendredi l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

* COMCAST CMCSA.O prévoit de supprimer des emplois dans sa plus grande division, Xfinity, qui regroupe ses activités Internet, mobile et télévision payante, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, alors que la société tente de centraliser ses opérations et de renforcer ses activités haut débit.

* T-MOBILE TMUS.O a nommé lundi son directeur des opérations, Srini Gopalan, au poste de directeur général de la société, avec effet au 1er novembre.

* GENUINE PARTS GPC.N envisage de scinder ses divisions industrielle et automobile, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)