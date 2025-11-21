 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,00
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street reprend espoir quant à une nouvelle baisse de taux de la Fed
information fournie par AFP 21/11/2025 à 16:10

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, portée par le ravivement des anticipations d'une nouvelle détente monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après des commentaires d'un des membres de l'institution.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones avançait de 0,28%, l'indice Nasdaq de 0,40% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,38%.

"Je continue de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs, a déclaré le président de la Fed de New York John Williams, en déplacement au Chili.

A moins de trois semaines de la dernière réunion de la Réserve fédérale de l'année, sa déclaration a immédiatement fait réagir les investisseurs, qui ont conclu que la balance penchait à nouveau vers une détente monétaire en décembre.

Votant sur les taux, John Williams "a beaucoup d'influence au sein du comité et bénéficie probablement d'une grande attention de la part du président [de l'institution] Jerome Powell", estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le responsable de la Fed a déclaré que les "risques pesant sur l'emploi avaient augmenté" quand ceux pesant sur le niveau des prix "se sont quelque peu atténués", dans la mesure où l'impact des droits de douane mis en place par le gouvernement Trump restait pour l'heure contenu.

Désormais, une majorité d'investisseurs parient sur une baisse de taux en décembre, contre une minorité un jour plus tôt, selon l'outil de veille CME FedWatch.

"Rien n'est gravé dans le marbre", mais ce changement de perception "a un effet positif sur les marchés", relève Art Hogan.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, "le moral s'est amélioré grâce à cela, mais le risque est que ce ton positif ne se maintienne pas, tout comme la veille", où les indices boursiers américains avaient piqué du nez à la mi-journée après une ouverture en hausse.

Avec peu de données économiques officielles, en raison de la paralysie budgétaire ayant affecté les États-Unis pendant plus de 40 jours, "la Fed continue d'avancer dans le brouillard, comme Jerome Powell aime à le dire", rappelle Art Hogan.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,06% vers 14H50 GMT, contre 4,08% la veille en clôture.

En parallèle, il subsiste des inquiétudes autour des valeurs de l'intelligence artificielle et "la capacité" de certains géants technologiques "à transformer leurs dépenses d'investissement" en bénéfices, remarque M. Hogan.

Côté entreprises, les valeurs associées au secteur des cryptoactifs résistaient nettement au recul du bicoin, à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+2,28%) et Robinhood (+1,93%) ou de Strategy (+1,43%), le plus grand détenteur privé de bitcoin s.

Le groupe de prêt-à-porter Gap (+7,89% à 24,88 dollars) profitait de ventes en hausse lors du troisième trimestre, notamment grâce à une campagne publicitaire virale avec le groupe de musique Katseye.

Nasdaq

Valeurs associées

BTC/USD
83 187,3372 USD CryptoCompare -5,50%
COINBASE GLB RG-A
237,0800 USD NASDAQ -0,45%
ROBINHOOD MARKETS
105,8000 USD NASDAQ -0,39%
S&P GLOBAL
490,770 USD NYSE -0,05%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

