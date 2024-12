Wall Street: repli en vue, moins de motifs d'acheter information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs digérant les chiffres en demi-teinte de la consommation à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 0,5%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains ont enchaîné les records depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre, sous l'effet de la perspective d'allègement d'impôts et de dérégulation de certains secteurs.



Toujours soutenu de son côté par la thématique porteuse de l'intelligence artificielle (IA), le Nasdaq a encore établi de nouveaux plus hauts historiques hier soir.



Mais comme le montre le série de huit séances consécutives de repli que vient d'essuyer le Dow Jones, les investisseurs semblent de plus en plus peiner à trouver des motifs d'acheter après le récent 'rally' qui a vu les indices accumuler les records.



Selon des chiffres publiés une heure avant l'ouverture, les ventes au détail se sont accrues de 0,7% en rythme séquentiel en novembre, signe de la vigueur de la demande intérieure avant les fêtes de fin d'année.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail n'ont toutefois affiché qu'une augmentation de 0,2% le mois dernier.



Les investisseurs surveilleront également les chiffres de la production industrielle et des stocks des entreprises, qui paraîtront quant à eux dans le courant de la matinée.



Le climat est par ailleurs à la prudence à la veille des annonces de la Fed, qui pourrait préparer le terrain demain à un ralentissement de ses baisses de taux à venir à l'issue de la réunion de son comité stratégique.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur l'évolution de la politique de l'institution.



Les intervenants pourraient être d'autant plus tentés de jouer la carte de la prudence avant le tir nourri d'indicateurs économiques qui rythmera les prochains jours, à commencer par la troisième estimation de la croissance du PIB de 3ème trimestre attendue jeudi.





