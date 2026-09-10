Wall Street : repli contenu, malgré WTI et taux US en ébullition

Wall Street plie mais ne rompt pas : les indices US font preuve d'une remarquable résilience, avec des écarts à la baisse presque anodins (-0,6% sur le S&P500 et le " Dow ") alors que les compteurs s'affolent sur le pétrole et sur les rendements obligataires. Le Nasdaq-100, un peu plus vulnérable à la tension des taux perd 1,08%, mais le Nasdaq Composite, beaucoup plus large ne cède que 0,65%. Les analystes techniques notent que si les scores sont peu impressionnants, les indices matérialisent un petit "gap" baissier, ce qui peut marquer une dégradation de la dynamique du marché, d'autant que cela survient après 3 séances de repli consécutives.

Le ratio " advance/décline " est ressorti très négatif avec 2/3 de titres en baisse sur le " S&P " et le Nasdaq, ¾ sur le Dow Jones.

Le " fait du jour " est en fait double, et il est difficile de départager les 2 événements les plus marquants, entre la flambée des taux et celle du pétrole.

Mais comme le pétrole constitue le " déclencheur ", accordons lui le premier rôle ce jeudi.

Le baril de Brent vient de passer la barre des 108 USD, le baril de WTI bondit de 5% à 102 USD, la flambée des prix du pétrole dépasse maintenant 25% en 15 séances.

Les anticipations inflationnistes vont devoir être revues à la hausse et celle d'un tour de vis de la FED mercredi prochain l'est également : le baromètre " FedWatch " table sur 25Pts le 16/09 à 70%.

Il faudrait un " CPI " miraculeusement faible ce vendredi (stable ou en retrait) pour inverser la tendance, et le " PPI " publié ce jeudi n'était pas de bon augure.

L'indice des prix à la production a augmenté de 0,4% en août, soit une progression de 5,4% en rythme annuel, contre 5,3% attendus et après 4,8% le mois précédent.

Résultat, le "10 ans" US flambe de 12,5Pts à 4,965% et pulvérise la résistance des 4,800% de début janvier 2025 : il affiche 60Pts depuis le 26 juin et 105Pts depuis le 22 janvier, le " 30 ans " déborde allègrement la barre des 5,350%. Du coup, les demandes de prêts immobiliers s'évaporent avec des crédits hypothécaires à plus de 7%,

L'impact se lit mois après mois dans les reventes de logements existants : elles ont reculé de 2% à 3,98 millions d'unités, contre 4,06 millions le mois précédent.

Aucune chance de voir les taux se détendre avec les chiffres de l'emploi : le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 31 août, soit une baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000).

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est aussi ressortie à 206 000, en baisse de 1 500 sur une semaine.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 774 000 lors de la semaine au 24 août, un chiffre en baisse de 1 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Difficile d'éluder le contexte géopolitique : alors que les destructions de navires commerciaux iraniens (cargos, tankers) sur ordre de la Maison Blanche se multiplient (c'est contraire au droit international), l'Iran frappe les bases US en Jordanie et son allié Houthi s'en prend aux installations pétrolières saoudiennes en Mer Rouge... ce qui entraine une riposte vigoureuse de Ryad, mais cela pourrait déboucher sur la fermeture du détroit de Bab El Mandeb.

Alors que l'Iran déclare se préparer à une "guerre longue", Donald Trump prédit qu'elle "s'arrêterait immédiatement après les élections" de mi-mandat de début novembre aux Etats-Unis : les Iraniens ne peuvent pas tenir plus longtemps. Ils essaient désespérément de peser sur l'élection".

En coulisse, il se murmure que l'entourage de Trump ne croit pas à un arrêt imminent des hostilités et envisage que la guerre larvée avec l'Iran se poursuive jusqu'à la fin de son mandat en janvier 2029.

Pour en terminer sur une note positive, Oracle bondit de 6,5% dans les échanges en "after hour" après avoir battu les attentes au premier trimestre, porté par une accélération massive de son activité Cloud Infrastructure (OCI), dont les revenus ont bondi de 121% à 7,4 MdsUSD, (après 93% au trimestre précédent).