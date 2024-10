Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: reperd presque tous ses gains d'octobre en 7H information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 22:48









(CercleFinance.com) - C'était vraiment Halloween à Wall Street : une séance de cauchemar vu les scores de clôture avec -1,86% sur le S&P500 et -2,81% pour le Nasdaq (pire séance depuis le 3 septembre ou le 2 août sur ces 2 indices).



Les indices boursiers ont vraiment raté la dernière marché et effacé la quasi totalité de leurs gains du mois d'octobre en quelques heures (le Nasdaq passant de +4% à +0,8%, le S&P' de +2% à zéro).



On en oublierait presque que c'était 'l'Apple Day', les trimestriels de la 1ère capitalisation mondiale sont généralement attendus avec confiance... et ils n'ont pas déçu.

Ni enchanté Wall Street non plus : le titre évoluait près de l'équilibre en 'after hour' après publication d'un bénéfice par titre de 1,64$ (contre 1,60 attendu) et des ventes totales qui atteignent 94,93Mds$, juste au-dessus du consensus de 94,58Mds$.

Pour une fois, Apple ne constituera pas le coup de talon salutaire au fond de la piscine qui préfigure une remontée du Nasdaq dès le lendemain: c'est un 'non-événement'.



Le Nasdaq-100 a été plombé par Idexx Labs -9,8%, Regeneron -9,2%... et une fois n'est pas coutume, de gros dégâts du côté des GAFAM avec Microsoft qui lâche -6%, Meta -4,1%, Amazon -3,3%...

Le Nasdaq venait d'inscrire un nouveau record absolu à 18.785 la veille et il a rouvert sur un 'gaps de rupture' : c'est mauvais signe techniquement.



Pas de mauvaise surprise pourtant du côté des indice US : la jauge de l'inflation 'PCE' -surveillé de près par la Fed- ressort en baisse de 0,2 point par rapport à août, à 2,1% en données brutes, mais stable à 2,7% en sous-jacent (hors énergie et alimentation).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en septembre par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%... la encore, c'est conforme au consensus, et la consommation demeure très robuste (on évoque un 'effet richesse' entretenu par Wall Street).



La dernière 'stat' était d'importance mineure à la veille du 'NFP': le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -12.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis -à 216.000- la semaine dernière.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 236.500 pour la semaine du 26 octobre, en retrait de 2.250 par rapport à celle de la semaine précédente, un écart anodin qui ne peut en aucun expliquer la déprime de Wall-Street.



Il faut donc chercher l'explication de la lourdeur de Wall Street du côté des marchés de taux (ce fut déjà la raison du retournement de la veille), avec des rendements qui se tendent de +2,5Pts sur le '10 ans' US à 4,291% (après 4,33% en séance), de +1,6Pts sur le '2 ans' à 4,1700% (pire score depuis le 1er août), tandis que le '30 ans' a refranchi les 4,500% avant d'en terminer à 4,472%.





