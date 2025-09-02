 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Un juge ordonne à Google de partager ses données de recherche
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 23:14

par Jody Godoy

Google doit partager ses données avec ses concurrents afin d'ouvrir la compétition dans le domaine de la recherche en ligne, a décidé mardi un juge de Washington.

Le directeur général de Google, Sundar Pichai, avait fait part de son inquiétude à l'idée de ce procès visant à déterminer des solutions pour remédier au monopole de la filiale d'Alphabet sur la recherche en ligne.

Google a déclaré précédemment qu'il prévoyait de faire appel de la décision, ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler plusieurs années avant que l'entreprise ne soit tenue d'y donner suite.

Le juge de district Amit Mehta a également interdit à Google de conclure des accords d'exclusivité qui interdiraient aux fabricants de préinstaller des produits rivaux sur leurs nouveaux appareils.

Cette décision intervient après cinq années d'une bataille judiciaire qui oppose Google aux Etats-Unis.

Le département de la Justice a entamé lors du premier mandat de Donald Trump une offensive contre les géants de la technologie, jusqu'alors peu encadrés, qui a conduit à plusieurs affaires judiciaires toujours en cours.

(version française Camille Raynaud)

