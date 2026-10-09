Espagne : la Banque d'Espagne révise à la hausse sa prévision de croissance pour 2026, à 2,6 %

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La Banque d'Espagne a annoncé vendredi avoir relevé sa prévision de croissance pour 2026 à 2,6 %, contre 2,3 % jusqu'ici, estimant que l'économie espagnole faisait preuve d'une "résilience remarquable" malgré un contexte mondial empreint d'"incertitude".

Ce dynamisme de l'économie espagnole s'accompagnera toutefois d'une inflation élevée, qui devrait s'établir à 3,9 % en 2026, a précisé dans son rapport trimestriel l'institution monétaire basée à Madrid.

Le gouvernement table également sur une croissance de 2,6 % en 2026.

La publication de ce rapport intervient quelques jours après la convocation par le Premier ministre Pedro Sánchez d'élections législatives anticipées pour le 29 novembre.

Selon la Banque d'Espagne, "la consommation des ménages demeure le principal moteur de l'activité" depuis le début de l'année, "bien qu'un ralentissement de sa progression soit attendu au cours des prochains trimestres".

Par rapport au rapport du deuxième trimestre, l'institution revoit l'inflation à la hausse et prédit que son "évolution au cours des prochains mois dépendra fortement de la dynamique du choc énergétique" au niveau mondial.

"L'enlisement du conflit au Proche-Orient (...), ainsi que l'intensification des hostilités ces dernières semaines, maintiennent l'économie mondiale dans un climat de forte incertitude et de grande volatilité", écrit encore la Banque d'Espagne.

En Espagne, l'inflation s'est accélérée en septembre pour atteindre 4,9 %, son niveau le plus élevé depuis février 2023, selon l'Institut national de la statistique (INE), poussant le gouvernement à prolonger jusqu'en fin d'année des aides aux ménages et entreprises les plus touchées.

La principale mesure en place depuis le 1er octobre concerne une remise de 20 centimes par litre sur l'essence et le gazole pour le mois d'octobre, en raison de l'explosion des prix à la pompe.

La question du coût de la vie, mise en lumière notamment par les manifestations contre la crise du logement, s'annonce comme l'un des sujets les plus sensibles de la campagne électorale qui s'ouvre après l'annonce de législatives anticipées fin novembre.

La Banque d'Espagne précise aussi qu'elle anticipe désormais une croissance de 2,2 % en 2027, ainsi qu'une hausse des prix à 3,7 %.