Wall Street repart de l'avant, portée par l'IA et une inflation sans mauvaise surprise

Les marchés américains ont progressé mercredi, soutenus à la fois par une inflation conforme aux attentes et par une nouvelle série de publications solides dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui ont permis aux valeurs technologiques de reprendre le leadership. Le S&P 500 a gagné 0,26% à 7 748,5 points, le Nasdaq 100 a progressé de 0,74% à 29 742,6 points et le Dow Jones a reculé de -0,04% à 53 770,2 points.

Après la remontée du pétrole et des rendements obligataires qui avait pesé sur la séance de lundi, le rapport sur l'inflation a apporté un certain répit aux investisseurs. L'IPC américain a ralenti pour le deuxième mois consécutif à 3,4% sur un an en juillet, contre 3,5% en juin, tandis que l'inflation sous-jacente est revenue de 2,6% à 2,5%, son niveau le plus faible depuis cinq ans et demi. Sur un mois, les prix ont progressé de seulement 0,1%, notamment grâce au recul de l'essence, même si l'inflation reste encore nettement supérieure à l'objectif de la Fed.

Cette publication a provoqué une détente modérée des rendements obligataires et surtout réduit la probabilité implicite d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre à environ 39%, contre 51% mardi. Le mouvement a bénéficié à plusieurs compartiments sensibles aux taux, notamment l'immobilier ( 1%), sans toutefois déclencher un rallye généralisé puisque la progression de la majorité des secteurs est restée relativement contenue.

Le principal moteur de la séance est finalement venu de l'intelligence artificielle, avec la technologie ( 0,9%). CoreWeave ( 19%) a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à 12,4-13,2 MdsUSD et fait état d'une forte dynamique de commandes, tandis que Super Micro Computer ( 19%) a présenté des perspectives de revenus trimestriels supérieures aux attentes. Nebius ( 34%) a également profité de l'accélération de la demande pour son cloud dédié à l'IA, alors que Lumentum ( 14%) a bénéficié de résultats et de perspectives solides dans les composants optiques.

La hausse est toutefois restée sélective, avec la consommation discrétionnaire (-1,2%) pénalisée notamment par Tesla, Amazon, Nike et Lululemon. La chaîne de restaurants Cava ( 14%) s'est distinguée après plusieurs relèvements d'objectifs de cours, tandis que SpaceX ( 10%) a progressé après le lancement de Grok 4.6.

En toile de fond, le déficit budgétaire américain a bondi de 48% sur un an en juillet, portant le déficit cumulé de l'exercice à près de 1 800 MdsUSD, mais cette nouvelle tension sur les finances publiques a suscité peu de réaction.

L'attention se tourne désormais vers l'inflation IPP des Etats-Unis attendue jeudi, qui permettra d'affiner les projections de l'inflation PCE de juillet, mesure privilégiée par la Fed et attendue à la fin du mois.