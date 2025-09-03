Wall Street : réduit de moitié ses pertes initiales
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 07:32
Un repli de plus de 3% cumulé en quelques heures prises en continu sur le Nasdaq Composite (-1,15% vendredi, puis -2% en cette matinée de mardi) semblait déjà être l'un de ces creux ('dip') constituant un bon point d'entrée.
De -1,5% à 18h00, le S&P500 est remonté à -0,7% (à environ 6415), et de -1,1%, le Dow Jones a fini à -0,55% (à 45.296), mais le Nasdaq-100 a effectué la plus belle remontée, passant de -1,9% à -0,8% (à 23.231 contre 22.980).
Les biotechs ont mené le rebond du Nasdaq, avec Biogen (+5,6%) et Vertex (+2,6%), tandis que quelques rachats ont permis à Marvell de gagner +2,8% après le plongeon de la semaine passée.
La lourdeur a été alimentée par les replis de Nvidia (-2%), Lam Research (-3,1%) et ARM (-4,3%), puis Kraft Heinz (-7%) dont le projet de scission de ses activités en 2 entités distinctes n'a pas séduit (le titre efface tous ses gains depuis le 10 juillet).
Le coup de froid suscité par l'arrêt de la Cour d'Apple fédérale déclarant illégales les hausses de tarifs douaniers collectives et indiscriminées imposées par Donald Trump (et c'est effectivement inconstitutionnel, puisque cela relève de la compétence du Congrès et non de la Maison Blanche) a été relativisé : les tarifs douaniers restent en place et Donald Trump va en appeler à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui lui est théoriquement acquise.
L'un des faits marquants de cette 1ère séance de septembre, c'est l'envol de +25% du VIX vers 19,20 au cours des 1ers échanges, puis une décrue les heures suivantes qui se solde par un écart de +11,8% vers 17,15 (là aussi, une variation réduite de moitié, ce qui rassure un peu, même si +11% reste fondamentalement un élément très négatif).
Le 'VIX' gravitait en zone 'de complaisance' autour de 14,2/14,8 depuis le 22 août, et cela ne semblait pas tenable vu la tension persistante des taux longs.
Les bons du Trésor US avaient mal commencé la journée, avec un '10 ans' à 4,305% (+6 points de base) et un '30 ans' revenu tester les 5,00%. Au final, le '10 ans' se tend de +1,5 point de base seulement, vers 4,261%.
Mais ce n'est pas une dégradation spécifique aux T-Bonds puisque le '30 ans' japonais flirte avec les 3,24%, le '30 ans' français bat un record à 4,65%, et le '30 ans' allemand (+5 points de base) affiche également un record à 3,41%. Quelque chose est en train de bouger...
Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance du PMI manufacturier : il s'est redressé vigoureusement en août, de 49,8 vers 53, un plus haut depuis plus de trois ans. Si les droits de douane ont de nouveau entrainé de fortes hausses des prix et des charges d'intrants (on se souvient de l'envol du 'PPI' le 22 septembre), l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.
