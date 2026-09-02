Wall Street récupère une partie de ses pertes grâce à la vigueur des secteurs de la technologie et des matériaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un nouvel article de blog)

* Les indices américains progressent, le Dow Jones en tête

* Le secteur des matériaux domine le S&P 500: l'immobilier est le plus à la traîne

* Le dollar recule légèrement; le pétrole brut américain clôture en hausse de 0,9 %; l'or progresse de >1 %, le bitcoin recule légèrement

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,78 %

2 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET RÉCUPÈRE UNE PARTIE DE SES PERTES GRÂCE À LA VIGUEUR DES SECTEURS TECHNOLOGIQUE ET DES MATÉRIAUX

Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi après avoir reculé lors des trois dernières séances, le secteur technologique ayant apporté le plus grand soutien après que Dell DELL.N a annoncé de solides résultats trimestriels et revu à la hausse ses prévisions financières.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, le seul à avoir reculé est celui de l’immobilier .SPLRCR , qui a terminé en baisse de 0,8 %. Le secteur des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte hausse, avec un gain de 1,5 %. Parmi les valeurs du secteur des matériaux, ce sont les entreprises sidérurgiques qui ont enregistré les plus fortes hausses: Steel Dynamics STLD.O a progressé de 5,8 % et Nucor NUE.N de 4,8 % après que le président américain Donald Trump a annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux que les droits de douane sur toutes les voitures, tous les camions, toutes les pièces automobiles et tout l’acier canadiens seraient portés à 50 % à compter du 1er janvier.

Parmi les valeurs individuelles, les plus fortes hausses de l’indice de référence ont été enregistrées par Nvidia NVDA.O , en hausse de 3 %, Meta Platforms META.O , en hausse de 2,5 %, Micron Technology MU.O , en hausse de 2,4 %, et Dell, qui a clôturé en hausse de 15,8 %.

Les plus gros freins ont été les sociétés de logiciels, avec Microsoft MSFT.O , en baisse de seulement 0,8 % mais pesant le plus lourd en termes de points d’indice. Palo Alto Networks PANW.O a été le deuxième plus gros frein, chutant de plus de 9 % bien qu’elle ait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Dans ce contexte, l’indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS a clôturé en baisse de 1,7 %, enregistrant ainsi sa troisième journée consécutive de recul.

Voici un récapitulatif des cours de clôture:

(Sinéad Carew)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS EN DIRECT SUR LES MARCHÉS:

LA TENDANCE À LA DÉPRÉCIATION DU DOLLAR S'ACCÉLÈRE À MESURE QUE LES INQUIÉTUDES SUR LA DETTE AMÉRICAINE S'INTENSIFIENT CLIQUEZ ICI

QUE FAIT LA FED EN ANNÉE D'ÉLECTIONS DE MI-MANDAT: TD SECURITIES CLIQUEZ ICI

TROIS ÉLÉMENTS CLÉS: ADP, COMMANDES INDUSTRIELLES, DEMANDE DE PRÊTS IMMOBILIERS CLIQUEZ ICI

WALL STREET DÉMARRE EN DOUCEUR, LE DOW EN TÊTE CLIQUEZ ICI

VOLKSWAGEN FACE À UN CHOIX « EXISTENTIEL » CLIQUEZ ICI

LA BANQUE D'ANGLETERRE AFFICHE UN COMPORTEMENT ATYPIQUE À L'APPROCHE DU BUDGET BRITANNIQUE CLIQUEZ ICI

ESPACE: LES GAGNANTS D'AUJOURD'HUI LANCENT DES FUSÉES, CEUX DE DEMAIN VENDENT DES DONNÉES CLIQUEZ ICI

EN BAISSE, MAIS PAS DE PANIQUE CLIQUEZ ICI

LE PÉTROLE ET LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES EN HAUSSE, LES ACTIONS POURRONT-ELLES TENIR LE COUP? CLIQUEZ ICI

QUI CONTRÔLERA LES « VIGILANTES OBLIGATAIRES »? CLIQUEZ ICI