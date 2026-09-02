Wall Street récupère une partie de ses pertes grâce à la vigueur des secteurs de la technologie et des matériaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique, aucun changement dans le texte)

* Les indices américains progressent, le Dow Jones en tête

* Le secteur des matériaux domine les secteurs du S&P 500: l'immobilier est le plus à la traîne

* Le dollar recule légèrement; le brut américain clôture en hausse de 0,9 %; l'or progresse de plus de 1 %, le bitcoin recule légèrement

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,78 %

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WALL STREET RÉCUPÈRE UNE PARTIE DE SES PERTES GRÂCE À LA VIGUEUR DES SECTEURS TECHNOLOGIQUE ET DES MATÉRIAUX

Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi après avoir reculé lors des trois dernières séances, le secteur technologique ayant apporté le plus grand soutien après que Dell DELL.N a publié de solides résultats trimestriels et relevé ses prévisions financières.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, le seul à avoir reculé est celui de l’immobilier .SPLRCR , qui a terminé en baisse de 0,8 %. Le secteur des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 1,5 %. Parmi les valeurs du secteur des matériaux, ce sont les entreprises sidérurgiques qui ont enregistré les plus fortes hausses: Steel Dynamics STLD.O a progressé de 5,8 % et Nucor

NUE.N de 4,8 % après que le président américain Donald Trump a annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux que les droits de douane sur toutes les voitures, tous les camions, toutes les pièces automobiles et tout l’acier canadiens seraient portés à 50 % à compter du 1er janvier.

Parmi les valeurs individuelles, les plus fortes hausses de l’indice de référence ont été enregistrées par Nvidia NVDA.O , en hausse de 3 %, Meta Platforms META.O , en hausse de 2,5 %, Micron Technology MU.O , en hausse de 2,4 %, et Dell, qui a clôturé en hausse de 15,8 %.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par les éditeurs de logiciels, notamment Microsoft MSFT.O , en recul de seulement 0,8 % mais dont le poids est le plus important en termes de points d’indice. Palo Alto Networks PANW.O a été le deuxième plus gros frein, avec une chute de plus de 9 % malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations.

Dans ce contexte, l’indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS a clôturé en baisse de 1,7 %, enregistrant ainsi sa troisième journée consécutive de recul.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Sinéad Carew)

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