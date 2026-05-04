Wall Street recule sous la pression des tensions au Moyen-Orient après des records
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 22:15
Dans ce contexte, les valeurs énergétiques ont évolué à la hausse, soutenues par la montée des tensions. Un incident impliquant un navire marchand sud-coréen a ravivé les inquiétudes des transporteurs, malgré les assurances du président américain Donald Trump, qui a affirmé que la marine américaine garantirait la sécurité du détroit.
Parallèlement, Téhéran a indiqué avoir contraint un navire de guerre américain à faire demi-tour après une tentative d'entrée dans la zone. Les Émirats arabes unis ont de leur côté fait état d'un incendie sur une installation pétrolière, attribué à une attaque de drone iranien.
Sur le front des entreprises, GameStop a chuté de 10,18%, tandis qu'eBay a progressé de 5,05% après l'annonce d'une offre de rachat du distributeur de jeux vidéo, valorisée à environ 56 milliards de dollars et combinant numéraire et actions.
Les groupes de livraison FedEx et United Parcel Service ont respectivement perdu 9,12% et 10,47%, affectés par l'annonce du lancement par Amazon de "Amazon Supply Chain Services", une offre ouvrant son réseau logistique à des entreprises tierces.
Le croisiériste Norwegian a également reculé de 8,61% après avoir abaissé ses prévisions annuelles, invoquant la hausse des coûts du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient.
Enfin, Circle s'est envolé de 20% après l'annonce d'un compromis jugé favorable aux stablecoins au Congrès américain dans le cadre du "CLARITY Act".
La semaine sera une nouvelle fois rythmée par de nombreuses publications trimestrielles dont notamment celles de : Palantir, AMD, Arista Networks, Shopify, Cotsco, Walt Disney ou encore AppLovin
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