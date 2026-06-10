Wall Street recule sous l'effet des baisses dans le secteur technologique et de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,09 %, S&P 500 -0,84 %, Nasdaq -1,18 %

* Les données sur les prix à la consommation du mois de mai sont globalement conformes aux estimations

* Super Micro Computer recule après avoir annoncé un plan de levée de fonds de 7 milliards de dollars

* Les actions du secteur du transport routier reculent après le lancement par Amazon d'une offre de fret LTL

(Mise à jour avec les échanges en début d'après-midi) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont prolongé leur baisse mercredi, les valeurs technologiques restant sous pression et les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran éclipsant des chiffres d'inflation modérés.

La volatilité s'est accrue sur les marchés boursiers ces derniers jours, les investisseurs étant confrontés à un éventail croissant de risques, notamment les valorisations élevées dans le secteur technologique, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux d'intérêt pour juguler l'inflation.

L'indice de volatilité du CBOE ( .VIX ) a gagné 1,84 point pour atteindre 21,73, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 7 avril lors de la séance précédente.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 4,2 % au cours des 12 mois précédant mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, selon les données publiées , le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

Le rythme de la hausse était toutefois conforme aux prévisions, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

« Les données n'étaient pas aussi mauvaises que prévu, mais le rapport est loin d'être bon. L'inflation continue de progresser. C'est préoccupant », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de juin. Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont été les plus touchées par la vague de ventes, les investisseurs anticipant un resserrement de la politique monétaire et s'inquiétant des valorisations élevées dans ce secteur.

Nvidia NVDA.O , Micron MU.O et Broadcom AVGO.O ont chuté de 2,6 % à 4,2 %, prolongeant leurs pertes après un bref rebond lundi. L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,6 %.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 17,7 % après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées aux actions afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs d'IA.

La rotation hors des actions technologiques très prisées a profité à d'autres secteurs du marché qui avaient pris du retard cette année, notamment la santé, l'immobilier et les biens de consommation courante.

Cinq des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les actions du secteur de l'énergie .SPNY menant la hausse, les cours du pétrole ayant augmenté de plus de 1 %. O/R

À 11 h 36 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 557,14 points, soit 1,09 %, à 50 318,03, le S&P 500 .SPX perdait 62,10 points, soit 0,84 %, à 7 324,49 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 303,56 points, soit 1,18 %, à 25 375,26.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait mis trop de temps à négocier un accord et qu'il allait désormais « devoir en payer le prix », tandis que Téhéran a indiqué qu'il réévaluerait son engagement diplomatique avec Washington après une nuit de frappes de représailles.

L'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O vendredi, d'une valeur de 1 750 milliards de dollars et visant une levée de fonds record de 75 milliards de dollars, pourrait également peser sur les actions américaines alors que les inquiétudes grandissent quant à un optimisme excessif dans le secteur technologique.

Parmi les autres titres en mouvement, les actions des sociétés de transport routier XPO XPO.N , J.B. Hunt JBHT.O et Old Dominion ODFL.O ont chuté de 1,7 % à 5,2 % après l'annonce par Amazon AMZN.O de l'expansion de ses services de fret en chargement partiel aux États-Unis. L'indice des valeurs industrielles .SPLRCI a reculé de 2,4 %.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,02 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), tandis que les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,04 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et sept nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 121 nouveaux plus hauts et 104 nouveaux plus bas.