Léon XIV à la Sagrada Familia pour un des moments marquants de son séjour en Espagne

Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée à la basilique de la Sagrada Familia pour y célébrer une messe et bénir la tour Jésus-Christ, le 10 juin 2026 à Barcelone, en Espane ( AFP / Manaure QUINTERO )

Léon XIV est arrivé mercredi à la Sagrada Familia, la célébrissime basilique de Barcelone, pour y célébrer une messe et en bénir la tour la plus élevée, qui en fait l'église la plus haute du monde, un des temps forts de sa visite en Espagne.

La visite de Léon XIV, le troisième pape à se rendre dans ce chef d'oeuvre moderniste après Jean Paul II en 1982 et Benoît XVI en 2010, a lieu un siècle jour pour jour après la mort de son architecte Antoni Gaudí, un fervent catholique, fait "vénérable" l'an dernier, étape préalable à sa béatification.

Le souverain pontife, arrivé mardi à Barcelone depuis Madrid, a été accueilli devant la basilique par le roi Felipe VI et la reine Letizia.

Le roi Felipe VI (d) et la reine Letizia d'Espagne attendent la messe célébrée par le pape Léon XIV dans la basilique de la Sagrada Familia, le 10 juin 2026 à Barcelone ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Après notamment un échange avec une jeune enfant mal-voyante qui lui a présenté une maquette de la tour qu'il doit bénir, puis un moment de recueillement devant la tombe d'Antoni Gaudí, dans la crypte de l'édifice, il doit célébrer une messe, avant la cérémonie de bénédiction elle-même.

Comme partout depuis son arrivée en Espagne, son trajet en papamobile jusqu'à proximité de la basilique a été suivi et acclamé par une foule nombreuse.

"Point final"

"Toute notre vie, la Sagrada Família a été en construction, et le fait que le pape vienne maintenant, c’est comme y mettre un point final", a déclaré à l'AFP María José Sedano, une avocate de 30 ans, présente des heures en avance sur le trajet prévu du souverain pontife pour espérer l'apercevoir.

La basilique de la Sagrada Familia avant la messe célébrée par le pape Léon XIV, le 10 juin 2026 à Barcelone, en Espagne ( AFP / JOSE JORDAN )

María del Carmen Guillaume, 80 ans, aura la chance, elle, de faire partie des 4.000 Barcelonais invités à assister à l'office, à l'intérieur de la basilique, ou juste devant. "C'est une énorme satisfaction", a-t-elle reconnu: "Voir la tour de la Sagrada Familia terminée et que le pape la bénisse me ravit".

Achevée en février et faisant culminer le sommet de la basilique à 172,5 mètres, cette tour fait officiellement de la basilique toujours inachevée la plus haute église du monde.

Une hauteur qui n'est absolument pas due au hasard puisque Gaudí tenait à ce que sa réalisation reste inférieure aux 177 mètres de la colline de Montjuïc à Barcelone, qu'il considérait comme une œuvre de Dieu.

La Sagrada Familia, qui avait été consacrée et élevée au rang de basilique par le pape Benoît XVI en 2010, pourrait être terminée d'ici une dizaine d'années.

Des participants attendent l'arrivée du pape Léon XIV pour la messe solennelle célébrée dans la basilique de la Sagrada Familia et l'inauguration de la tour Jésus-Christ, le 10 juin 2026 à Barcelone, en Espagne ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Le conseil de construction, une fondation canonique privée, avait prévu d'achever les travaux cette année. Mais la pandémie de Covid-19 a paralysé l'industrie touristique et avec elle la principale source de revenus du monument payant le plus visité d'Espagne.

Mais l'achèvement total de l'édifice est source de polémique autour de la façade de la Gloire et de ses quatre clochers.

Sa construction selon les plans défendus par les architectes entraînerait la démolition de deux pâtés de maisons, ce à quoi les riverains s'opposent.

"Jouer en équipe"

Mercredi, Léon XIV avait entamé son cinquième jour de visite en Espagne par une visite dans la prison de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, avant de se rendre en hélicoptère dans la spectaculaire abbaye de Montserrat, juchée dans un massif qui domine Barcelone.

Après avoir déjà prononcé quelques mots dans cette langue la veille à Barcelone, Léon XIV a de nouveau utilisé le catalan pour une grande partie de son discours dans ce haut lieu de la culture et de l'histoire de cette région du nord-est de l'Espagne, où le sentiment nationaliste est très fort.

Enfin, avant la soirée placée sous le signe de la Sagrada Familia et de Gaudí, il a participé à une nouvelle rencontre placée sous le signe du social, dans le quartier populaire du Raval, en plein centre de Barcelone, où il a lancé un nouveau clin d'oeil aux fans de football, à la veille du début du Mondial, appelant à "jouer en équipe", dans la vie comme sur les pelouses.

Après Madrid et Barcelone, Léon XIV achèvera sa visite de sept jours en Espagne sur les îles Canaries, au large des côtes africaines, où il rendra hommage aux milliers de migrants morts en tentant de rejoindre l'archipel sur des embarcations de fortune.

Devant le Parlement espagnol, lundi, Léon XIV avait déjà appelé à une réponse "coordonnée, solidaire et efficace" de tous les pays face au "drame tragique de la migration".