Trump signe une note de service visant à stimuler considérablement les lancements spatiaux commerciaux américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Enjoint aux agences gouvernementales d'étudier la possibilité d'utiliser des terrains fédéraux pour de nouveaux sites de lancement et de rentrée atmosphérique

* La Maison Blanche souhaite permettre au moins 1 000 lancements et rentrées atmosphériques par an d'ici 2030

* SpaceX, la société d’Elon Musk, a dominé le marché des lancements commerciaux en 2025

(Ajoute des détails supplémentaires tirés de la note de service et du contexte tout au long du texte) par David Shepardson

Le président américain Donald Trump a signé jeudi une note de service visant à accroître considérablement le nombre de lancements spatiaux commerciaux aux États-Unis, notamment en demandant aux agences gouvernementales d’étudier la possibilité d’utiliser des terrains fédéraux pour de nouveaux sites de lancement et de rentrée atmosphérique.

La Maison Blanche souhaite permettre au moins 1 000 lancements et réentrées par an d’ici 2030, contre 178 lancements l’année dernière – un chiffre déjà 10 fois supérieur à celui de 2013 et dominé par SpaceX, la société d’Elon Musk

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Cette note de service, axée sur la dynamisation du secteur spatial commercial, invite les agences à encourager le co-développement d’infrastructures de transport spatial avec des partenaires du secteur privé, à accélérer les procédures d’autorisation et les évaluations environnementales, et à garantir un spectre radioélectrique suffisant pour les lancements spatiaux.

Trump souhaite également renvoyer des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028. La note de service charge la Nasa de faciliter le transport commercial vers la Lune et l’accès commercial de robots à Mars, ainsi que d’explorer les voies commerciales permettant d’envoyer des humains sur Mars.

Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a déclaré que la nouvelle politique nationale en matière de transport spatial « répond à cette période de croissance explosive et positionne les États-Unis pour mener la prochaine ère spatiale ».

Il a précisé qu’elle préconisait une « approche donnant la priorité au secteur commercial, permettant aux Américains de se rendre sur la Lune d’ici 2028 et de mettre en place les premiers éléments d’une base lunaire d’ici 2030, ainsi que des capacités de lancement rapides et résilientes pour la sécurité nationale ».

Trump souhaite qu’un nouveau site fédéral de rentrée atmosphérique soit identifié dans un délai de 90 jours.

Trump souhaite également que les agences s’abstiennent de mener des activités de transport spatial pour le compte du gouvernement américain « qui empêchent, découragent ou font concurrence aux activités de transport spatial commercial des États-Unis, sauf si la sécurité publique ou la sécurité nationale l’exigent ».

En mai, le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a déclaré que SpaceX visait à atteindre 10.000 lancements annuels d’ici cinq ans.

SpaceX a effectué 170 lancements en 2025, déployant environ 2.500 satellites. En janvier, SpaceX a annoncé son intention de lancer une constellation d’un million de satellites qui orbiteront autour de la Terre et exploiteront l’énergie solaire pour alimenter des centres de données dédiés à l’IA.

Trump souhaite que plusieurs agences gouvernementales identifient rapidement de futurs sites de lancement et de rentrée atmosphérique sur des terrains appartenant à l’État et qu’elles désignent un espace aérien prioritaire pour les couloirs de lancement spatiaux critiques. Il souhaite également que les activités de transport spatial soient intégrées à la modernisation du contrôle du trafic aérien.

Au début de son deuxième mandat, Trump avait évoqué à plusieurs reprises l’envoi de missions vers Mars, alors que Musk, un donateur majeur qui a fait de l’envoi d’humains sur la Planète rouge une priorité pour SpaceX, occupait le poste de conseiller proche et de puissant « tsar » de l’efficacité gouvernementale.

Mais les législateurs du Congrès ont progressivement remis la Lune au centre des préoccupations, faisant pression sur la Nasa pour qu’elle s’en tienne à son programme lunaire Artemis, dans lequel des milliards de dollars ont déjà été investis.

La note de service de Trump demandait également aux agences fédérales d’examiner au cas par cas les demandes de lancement de véhicules spatiaux commerciaux étrangers aux États-Unis.