Wall Street recule malgré des données économiques meilleures qu'attendu

Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue dans le rouge jeudi, continuant de s'éloigner de ses niveaux record, la publication d'indicateurs économiques meilleurs qu'escompté n'ayant pas suffi à insuffler de l'optimisme parmi les investisseurs.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones reculait de 0,43%, l'indice Nasdaq perdait 1,26% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,90%.

"Le marché consolide sa forte reprise. Les reculs sont normaux et sains, les actions ne montent pas en ligne droite", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Ces derniers mois, les principaux indices de la place américaine ont multiplié les records. "Lorsque vous dépassez ce niveau pendant une longue période, cela augmente les chances d'un repli", pointe M. Sarhan.

Les investisseurs s'étaient montrés très optimistes devant la perspective d'une série de baisses de taux de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) en raison du ralentissement du marché de l'emploi. Un assouplissement monétaire est de nature à donner de l'élan à l'économie et aux bénéfices des entreprises.

Mi-septembre, la Fed a abaissé ses taux pour la première fois de l'année. Mais, depuis, une fracture s'est dessinée au sommet de la Réserve fédérale, entre les défenseurs assumés d'une détente des taux et les partisans de la prudence, soucieux pour l'inflation.

La publication jeudi d'une révision à la hausse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, à 3,8% en rythme annualisé, et d'une diminution des premières demandes hebdomadaires d'allocations chômage (à 218.000, au plus bas depuis mi-juillet) n'a pas été suffisante pour redonner de l'optimisme à Wall Street.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, la place américaine a effectué "une évaluation contre-intuitive selon laquelle les données étaient trop bonnes".

"Le marché boursier part du principe que cela fera obstacle à plusieurs baisses de taux de la Fed", relève l'analyste.

Le regard des investisseurs est désormais tourné vers la publication vendredi de l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se tendait vers 13H55 GMT à 4,18%, contre 4,15% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, évoluaient majoritairement dans le rouge: Alphabet (-1,76%), Amazon (-0,41%), Meta (-1,66%), Microsoft (-0,47%), Nvidia (-1,25%), Tesla (-1,87%).

Seul Apple était en progression (+0,26%).

La société minière Lithium America (+9,99% à 6,61 dollars) continuait de profiter d'informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain chercherait à acquérir une participation au sein du groupe. La veille, le prix de son action avait pratiquement été multiplié par deux.

L'ancien spécialiste des smartphones reconverti dans les logiciels de cybersécurité Blackberry (+3,73% à 4,45 dollars) profitait de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, notamment un bénéfice net par action de 4 cents là où les analystes tablaient sur 1 cent.

Nasdaq