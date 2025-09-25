 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 807,50
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft désactive les services de l'unité de défense israélienne après examen
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Microsoft MSFT.O a déclaré jeudi qu'elle avait désactivé un ensemble de services de cloud et d'IA utilisés par une unité du ministère israélien de la Défense (IMOD) après qu'un examen interne ait trouvé des preuves préliminaires étayant les rapports des médias sur un système de surveillance dans la bande de Gaza et en Cisjordanie .

Brad Smith, président de Microsoft , a déclaré que l'entreprise avait ouvert une enquête après la publication d'un article du Guardian faisant état d'activités menées par une unité des forces de défense israéliennes.

Une enquête conjointe publiée début août par le Guardian, la publication israélo-palestinienne +972 Magazine et le média hébraïque Local Call a révélé qu'une agence de surveillance militaire israélienne utilisait Azure de Microsoft pour stocker de grandes quantités d'enregistrements d'appels de téléphones portables de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, occupées par Israël.

Selon l'enquête du Guardian, Israël s'est appuyé sur le cloud de Microsoft pour exercer une surveillance étendue sur les Palestiniens.

Bien que l'examen soit en cours, Microsoft a déclaré avoir trouvé des preuves étayant certains éléments du rapport du Guardian, notamment des détails sur la consommation par IMOD de la capacité de stockage Azure aux Pays-Bas et sur l'utilisation de services d'intelligence artificielle.

"Nous ne fournissons pas de technologie pour faciliter la surveillance de masse des civils", a déclaré Brad Smith dans un blog de Microsoft.

Microsoft a informé le ministère israélien de la défense de sa "décision de cesser et de désactiver les abonnements IMOD spécifiés et leurs services, y compris leur utilisation de services et de technologies spécifiques de stockage en nuage et d'intelligence artificielle."

L'action n'a pas d'impact sur les services de cybersécurité de Microsoft en Israël et dans d'autres pays du Moyen-Orient, a déclaré Brad Smith.

Fin août, Microsoft a licencié quatre employés qui ont participé à des manifestations dans les locaux de l'entreprise au sujet deses liens avec Israël alors que la guerre à Gaza se poursuit, dont deux qui se sont joints à un sit-in dans le bureau du président de l'entreprise .

Microsoft a déclaré que ces licenciements faisaient suite à de graves violations des politiques de l'entreprise et que les manifestations sur le site avaient "créé d'importants problèmes de sécurité."

Valeurs associées

MICROSOFT
507,8216 USD NASDAQ -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank