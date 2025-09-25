Microsoft désactive les services de l'unité de défense israélienne après examen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré jeudi qu'elle avait désactivé un ensemble de services de cloud et d'IA utilisés par une unité du ministère israélien de la Défense (IMOD) après qu'un examen interne ait trouvé des preuves préliminaires étayant les rapports des médias sur un système de surveillance dans la bande de Gaza et en Cisjordanie .

Brad Smith, président de Microsoft , a déclaré que l'entreprise avait ouvert une enquête après la publication d'un article du Guardian faisant état d'activités menées par une unité des forces de défense israéliennes.

Une enquête conjointe publiée début août par le Guardian, la publication israélo-palestinienne +972 Magazine et le média hébraïque Local Call a révélé qu'une agence de surveillance militaire israélienne utilisait Azure de Microsoft pour stocker de grandes quantités d'enregistrements d'appels de téléphones portables de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, occupées par Israël.

Selon l'enquête du Guardian, Israël s'est appuyé sur le cloud de Microsoft pour exercer une surveillance étendue sur les Palestiniens.

Bien que l'examen soit en cours, Microsoft a déclaré avoir trouvé des preuves étayant certains éléments du rapport du Guardian, notamment des détails sur la consommation par IMOD de la capacité de stockage Azure aux Pays-Bas et sur l'utilisation de services d'intelligence artificielle.

"Nous ne fournissons pas de technologie pour faciliter la surveillance de masse des civils", a déclaré Brad Smith dans un blog de Microsoft.

Microsoft a informé le ministère israélien de la défense de sa "décision de cesser et de désactiver les abonnements IMOD spécifiés et leurs services, y compris leur utilisation de services et de technologies spécifiques de stockage en nuage et d'intelligence artificielle."

L'action n'a pas d'impact sur les services de cybersécurité de Microsoft en Israël et dans d'autres pays du Moyen-Orient, a déclaré Brad Smith.

Fin août, Microsoft a licencié quatre employés qui ont participé à des manifestations dans les locaux de l'entreprise au sujet deses liens avec Israël alors que la guerre à Gaza se poursuit, dont deux qui se sont joints à un sit-in dans le bureau du président de l'entreprise .

Microsoft a déclaré que ces licenciements faisaient suite à de graves violations des politiques de l'entreprise et que les manifestations sur le site avaient "créé d'importants problèmes de sécurité."