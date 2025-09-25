Bosch: L'équipementier automobile va supprimer 13.000 emplois en Allemagne pour réduire ses coûts

Le logo Bosch sur une à Bamberg

L'équipementier automobile Robert Bosch a annoncé jeudi la suppression de 13.000 emplois sur différents sites allemands, sur des périodes étalées jusqu'à fin 2030, en raison, dit-il, d'une baisse de la demande et d'un déficit annuel de 2,5 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Bosch déclaré souhaiter réduire ses coûts aussi rapidement que possible. Outre les suppressions d'emplois, l'entreprise entend réduire les coûts matériels et d'exploitation, diminuer les investissements dans les installations et les bâtiments, et rationaliser la logistique et les chaînes d'approvisionnement.

L'année dernière, Bosch employait environ 418.000 personnes dans le monde.

D'importantes surcapacités existent depuis un certain temps dans l'administration et les ventes, ainsi que dans le développement et la production, en raison de la baisse de la demande, a précisé le groupe.

"Nous devons d'urgence travailler sur notre compétitivité dans le secteur de la mobilité et continuer à réduire nos coûts de manière permanente", a déclaré Stefan Grosch, membre du conseil d'administration et directeur des relations industrielles.

"C'est très douloureux pour nous, mais il n'y a malheureusement aucun moyen d'y échapper", a-t-il ajouté.

Bosch avait déjà déclaré s'attendre à "se battre pour chaque centime" sur un marché acharné, alors que la demande reste faible et que les barrières commerciales exacerbent un environnement économique déjà difficile.

Le président du directoire Stefan Hartung a déclaré à Reuters ce mois-ci qu'il y aurait des "ajustements structurels", tout en prévoyant que les revenus de Bosch augmenteraient d'environ 2% en 2025 par rapport aux 90,5 milliards d'euros de l'année dernière.

"Les développements géopolitiques et les barrières commerciales telles que les droits de douane entraînent une incertitude considérable - comme toutes les entreprises, nous devons y faire face", a déclaré Markus Heyn, un autre membre du conseil d'administration de Bosch et président du secteur d'activités Mobility.

"Il faut s'attendre à ce que l'intensité de la concurrence continue à augmenter de manière significative", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Ludwig Burger, Ilona Wissenbach et Matthias Williams ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)