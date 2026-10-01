Wall Street recule, la hausse des taux des bons du Trésor l'emportant sur les gains enregistrés dans le secteur des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,30 %, le S&P de 0,17 % et le Nasdaq de 0,18 %

* Constellation en hausse après la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Le S&P 500 a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis deux semaines, alors qu'une vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale, alimentée par la hausse des prix du pétrole et les craintes inflationnistes, a propulsé les rendements des bons du Trésor américain à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, éclipsant ainsi le rebond des valeurs du secteur des logiciels.

Les marchés ont subi une nouvelle pression alors que les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté après que les données de l’ISM ont révélé une forte hausse des prix des intrants dans le secteur manufacturier, attisant les craintes inflationnistes.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint 5,3445 %, son plus haut niveau depuis avril 2002, après avoir enregistré sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1994.

“Les chiffres de l’ISM ont été publiés et, en particulier, la composante “prix payés” de cet indice s’est avérée supérieure aux prévisions. C’est un chiffre très inflationniste; cela inquiète les investisseurs et a entraîné une nouvelle hausse des rendements obligataires”, a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur de la division de transactions d’actions chez Themis Trading.

Les cours du pétrole ont alimenté les craintes inflationnistes, le Brent bondissant de 3 dollars pour atteindre 101,76 dollars le baril après que la Chine a suspendu ses exportations de carburant, menaçant de resserrer des marchés déjà sous pression. O/R

Cette vague de ventes fait suite à un mois de septembre mouvementé pour les actions, le S&P 500 et le Dow Jones ayant enregistré des baisses au cours d’un mois historiquement morose pour les valeurs boursières, tandis que l’engouement pour l’IA a soutenu le Nasdaq.

La flambée des rendements obligataires remet en question les valorisations boursières élevées, augmentant ainsi la pression sur les résultats des entreprises alors que l’inflation persistante maintient les coûts d’emprunt à un niveau élevé.

“Lorsqu’une obligation d’État sûre rapporte plus de 5 %, les actions doivent faire leurs preuves. Les bénéfices des entreprises deviennent alors le seul élément déterminant”, a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

“La publication des résultats du troisième trimestre débutera à la mi-octobre. Ce sera le prochain grand test.”

Les valeurs sensibles aux taux d’intérêt ont reculé: le secteur immobilier .HGX a perdu 1,1 % et le secteur bancaire

.SPXBK a cédé 1,3 %. Les indices sectoriels considérés comme des substituts aux obligations – immobilier .SPLRCR , services publics .SPLRCU et biens de consommation de base .SPLRCS – étaient tous dans le rouge.

L'indice Cboe VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street .VIX , a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et s'établissait en dernière heure à 17,07 points.

À 12 h 11, le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 153,69 points, soit 0,30 %, à 50.752,36, le S&P 500 .SPX perdait 13,00 points, soit 0,17 %, à 7.638,49 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 48,98 points, soit 0,18 %, à 26.812,08.

Le secteur technologique a constitué un pôle de résistance, les valeurs du logiciel ayant rebondi grâce aux résultats d’Accenture ACN.N . Le titre de cette société de conseil en informatique a bondi de 18 % aprèsavoir annoncé une prévision de croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieure aux estimations. Son concurrent Cognizant CTSH.O a progressé de 6,4 %.

L'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS s'est raffermi de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre, surperformant la hausse de 0,1 % de l'indice technologique global .SPLRCT .

“De nombreuses institutions estiment qu’elles sont sous-exposées au secteur des logiciels. C’était clairement le cas avec Accenture, et les investisseurs réévaluent rapidement leur opinion sur la société”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes de Micron Technology MU.O ainsi que les engagements clients de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ont renforcé la confiance dans le secteur de l’IA. L’action Micron a toutefois reculé d’environ 1,7 % après avoir presque quadruplé cette année.

Les données sur l'inflation publiées mercredi, plus faibles que prévu, ont renforcé les anticipations d'un maintien des taux inchangés par la Réserve fédérale en octobre, les traders tablant sur une probabilité de 68 % d'une pause, tandis qu'une hausse en décembre restait possible, car l'inflation se maintenait au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

Parmi les autres titres, Constellation Energy CEG.O a progressé de 2 % après que le fournisseur d’énergie a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec Amazon.com AMZN.O .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,55 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,47 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistrétrois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 40 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 236 nouveaux plus bas.