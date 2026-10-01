Wall Street recule, la hausse des rendements des bons du Trésor éclipsant les gains des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,46 %, le S&P de 0,22 % et le Nasdaq de 0,07 %

* Les perspectives de Micron stimulent les transactions liées à l'IA

* Constellation en hausse après la signature d’un contrat d’approvisionnement en électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, l’intensification de la vague de ventes d’obligations ayant propulsé les rendements des bons du Trésor à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, contrebalançant ainsi les gains enregistrés par les valeurs du secteur des logiciels.

Bien que l’engouement pour l’IA continue de soutenir les actions américaines, la flambée des **rendements** des bons du Trésor met à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour les titres aux valorisations élevées, alors que l’inflation et l’endettement public maintiennent les craintes liées aux taux d’intérêt au centre des préoccupations.

**G**lobal bond markets ont subi de nouvelles pressions, le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR atteignant 5,3445 %, son plus haut niveau depuis 2002 , au lendemain d'un trimestre qui a été le pire pour les bons du Trésor depuis 1994.

“Lorsqu’une obligation d’État sûre rapporte plus de 5 %, les actions doivent faire leurs preuves. Les bénéfices des entreprises deviennent alors le seul élément déterminant,” a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

“La publication des résultats du troisième trimestre commence à la mi-octobre. Ce sera le prochain grand test.”

Les actions sensibles aux taux d’intérêt ont reculé: le secteur de l’immobilier .HGX a perdu 1,4 % et celui des banques .SPXBK a chuté de 2,2 %. Les indices sectoriels considérés comme des substituts aux obligations – immobilier

.SPLRCR , services publics .SPLRCU et biens de consommation de base .SPLRCS – étaient tous dans le rouge.

L’indice Cboe VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street .VIX , a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et s’établissait en fin de séance à 17,23 points.

Le secteur technologique a constitué un havre de stabilité, les valeurs du logiciel ayant rebondi grâce aux résultats d’Accenture ACN.N , dont le titre a grimpé de 22 % après que le cabinet de conseil eut prévu une croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieure aux estimations. Son concurrent Cognizant CTSH.O a progressé de 10 %, tandis que la valeur phare IBM IBM.N a gagné 4,2 %.

L’indice S&P 500 dédié aux logiciels .SPLRCIS a progressé de 1,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre, surperformant la hausse de 0,3 % de l’indice technologique plus large .SPLRCT .

“De nombreuses institutions estiment qu’elles sont sous-investies dans le secteur des logiciels. C’était clairement le cas avec Accenture, et les investisseurs réévaluent rapidement leur opinion sur l’entreprise,” a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes de Micron Technology MU.O et les engagements clients de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ont renforcé la confiance dans le secteur de l’IA. L’action Micron a toutefois reculé d’environ 0,9 % après avoir presque quadruplé cette année.

À 10 h 27, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 231,69 points, soit 0,46 %, à 50.674,36, le S&P 500

.SPX perdait 15,85 points, soit 0,22 %, à 7.635,69 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 18,52 points, soit 0,07 %, à 26.842,55.

Wall Street a connu un mois de septembre mouvementé, le S&P 500 et le Dow Jones ayant enregistré des baisses mensuelles au cours de ce qui a toujours été un mois faible pour les actions, tandis que l’engouement pour l’IA a permis au Nasdaq d’afficher des gains.

Des données sur l’inflation plus faibles que prévu ont renforcé les anticipations d’un maintien des taux inchangés par la Réserve fédérale en octobre, les opérateurs tablant sur une probabilité de 63 % d’une pause, tandis qu’une hausse en décembre restait possible, l’inflation se maintenant au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Du côté des données, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont mis en évidence la résilience persistante du marché du travail, avec une baisse des demandes d'allocations chômage et un ralentissement des licenciements en septembre.

Toutefois, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que le marché de l'emploi n’était pas un facteur clé de l’inflation et qu’il ne serait pas nécessaire que le marché du travail subisse des tensions pour que la banque centrale atteigne son objectif d’inflation.

Les commentaires des responsables de la politique monétaire Thomas Barkin, Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman et Lorie Logan pourraient apporter des indications supplémentaires sur l’orientation de la politique monétaire.

Parmi les autres titres, l’**action** CEG.O de Constellation Energy a progressé de 3 % après que le fournisseur d’énergie a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec Amazon.com AMZN.O .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 2,48 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,86 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistrétrois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 35 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 171 nouveaux plus bas.