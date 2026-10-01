Plombées par les taux, les Bourses européennes terminent en net recul

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont fini dans le rouge jeudi, plombées par la flambée des taux d'intérêt sur le marché obligataire qui offre des rendements meilleurs et plus sûrs que celui des actions.
Malgré la hausse de ses valeurs pétrolières, Londres a perdu (1,68%). A Paris (-1,62%), les investisseurs ont suivi les réactions à la présentation du budget 2027. Francfort (-1,03%) et Milan (-2,21%) ont également reculé.
Euronext CAC40
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