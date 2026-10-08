Wall Street recule face à la flambée du prix du pétrole brut et au poids des valeurs du secteur des semi-conducteurs

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(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,07 %, S&P -0,61 %, Nasdaq -1,37 %

* Le prix du pétrole brut s'envole en raison des inquiétudes liées à l'offre

* Starbucks recule suite à des rumeurs de rachat par Chipotle

* Palantir progresse après que Goldman a relevé sa recommandation à « acheter »

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a reculé jeudi, alors que les cours du pétrole brut ont bondi en raison d'une recrudescence des tensions au Moyen-Orient et d'une baisse de la production américaine qui ont alimenté les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt,tandis que les valeurs des semi-conducteurs ont chuté.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu du terrain, le Nasdaq, à forte composante technologique, enregistrant la plus forte baisse.

Les fabricants de puces .SOX , dont les cours ont bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont clairement sous-performé, reculant de 3,0 %. Les investisseurs craignent que la haussedes taux d’intérêt ne vienne freiner le développement rapide de l’intelligence artificielle, qui s’est largement appuyé sur l’endettement pour se financer.

« Le marché est dans un état de nervosité en raison des prix élevés du pétrole, alors qu’il se prépare à la saison des résultats qui commence en principe la semaine prochaine », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. « C’est le prétexte de ce que je considère comme des prises de bénéfices. »

« Le marché fait preuve d’une certaine prudence, mais “prudence” n’est pas un gros mot », a ajouté M. Cardillo.

Les s des cours du pétrole ont bondi en raison des craintes liées à l’offre, suite à une série d’attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz, combinées à une baisse de la production américaine due aux ouragans.

La pénurie mondiale de brut pendant la guerre en Iran a fait grimper les CLc1 du brut américain de plus de 60 % depuis le début de l’année, attisant les pressions inflationnistes . En réponse à ces pressions, laRéserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois depuis juillet 2023.

Au cours de la séance de jeudi, les rendements des bons du Trésor américain de référence ont légèrement progressé, oscillant près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, tandis que les rendements des obligations à 2 ans, qui ont tendance à refléter les anticipations de taux de la Fed, ont augmenté de manière plus marquée.

Les marchés financiers s'attendent actuellement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés ce mois-ci, tandis que la probabilité d'une hausse en décembre s'établit actuellement à 67,9 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Cette situation reflète la trajectoire prévue des hausses de taux de la Banque centrale européenne , et a été confirmée par le gouverneur de la Fed Christopher Waller , qui a déclaré que des hausses de taux supplémentaires seraient probablement nécessaires, mais que le calendrier de ces hausses restait « flexible ».

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 34,69 points, soit 0,07 %, à 51 145,18, le S&P 500 .SPX a perdu 47,95 points, soit 0,61 %, à 7 753,82 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 378,50 points, soit 1,37 %, à 27 160,19.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur technologique .SPLRCT , pénalisé par les puces électroniques, a subi la plus forte baisse.

Les prévisions de bénéfices trimestriels records du géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas suffi à redonner le moral aux investisseurs, son titre clôturant en baisse en Corée du Sud. Son concurrent Micron Technology

MU.O a chuté de 4,1 %.

Mercredi, le Wall Street Journal a rapporté que Broadcom AVGO.O s’apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu’Oracle ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a fait craindre que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n’intensifient la concurrence pour les capitaux.

Broadcom a reculé de 3,9 % et Oracle de 4,9 %.

L'action PepsiCo PEP.O a progressé de 2,1 % après que le fabricant de boissons a annoncé qu'il allait poursuivre ses réductions de dépenses tout en revoyant à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel récurrent.

Starbucks SBUX.O a reculé de 4,2 % à la suite d’informations selon lesquelles la chaîne de cafés envisagerait le rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N , dont les actions ont bondi de 7,3 %.

Palantir PLTR.O a progressé de 1,6 % après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le fournisseur de logiciels d’analyse de données, passant de « neutre » à « acheter ».

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,07 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 83 nouveaux plus hauts et 392 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 882 titres ont progressé et 2 815 ont reculé, les titres en baisse étant 1,5 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus-hauts et 285 nouveaux plus-bas.