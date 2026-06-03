Wall Street recule face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient

Les marchés américains ont terminé en baisse mercredi, mettant fin à leur dynamique récente après plusieurs sommets historiques. La recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la progression des prix du pétrole ont ravivé les craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs se préparent à la publication des résultats de Broadcom et CrowdStrike. Le S&P 500 a reculé de 0,74% à 7 553,7 points, le Dow Jones a perdu 1,21% pour clôturer à 50 687 points, tandis que le Nasdaq 100 a limité son repli à 0,29%, terminant la séance à 30 571,2 points.

Sur le plan géopolitique, la situation au Moyen-Orient continue de se détériorer. Les tentatives diplomatiques visant à mettre fin au conflit semblent désormais au point mort, tandis que les États-Unis et l'Iran ont échangé une nouvelle série de frappes aériennes, mettant davantage sous pression un cessez-le-feu déjà fragile.

Cette montée des tensions a immédiatement soutenu les prix du pétrole, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à un possible retour des pressions inflationnistes. Un scénario qui pourrait compliquer la tâche de la Réserve fédérale et repousser les espoirs d'assouplissement monétaire.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés accordent désormais une probabilité de 41,8% à une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de décembre, contre seulement 9,1% il y a un mois.

Parmi les principales variations du jour, les sociétés de gestion d'actifs ont subi d'importants dégagements après la décision du groupe suisse Partners Group de limiter les retraits sur un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars.

Cette annonce a ravivé les inquiétudes concernant la liquidité de certains véhicules d'investissement alternatifs. KKR, Blackstone, Blue Owl et Ares Management ont ainsi perdu près de 4% chacun au cours de la séance.

Par ailleurs, SpaceX, la société spatiale fondée par Elon Musk, prévoirait de fixer le prix de son introduction en Bourse à 135 dollars par action, selon des informations relayées par CNBC et Reuters.

L'opération pourrait permettre à l'entreprise de lever jusqu'à 75 milliards de dollars, ce qui en ferait l'une des plus importantes introductions en Bourse jamais réalisées.

Les investisseurs tournent désormais leur attention vers les publications trimestrielles de Broadcom et CrowdStrike, deux acteurs majeurs de l'écosystème technologique et de l'intelligence artificielle.