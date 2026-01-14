Wall Street recule en raison du repli des banques et de la technologie ; l'incertitude stimule l'or et le pétrole

Les valeurs bancaires américaines reculent malgré quelques résultats positifs

L'or et l'argent atteignent des sommets sur fond de tensions géopolitiques

Le pétrole augmente en raison d'une perturbation potentielle de l'approvisionnement en Iran

L'incertitude politique génère des titres "Sell America" (vendre l'Amérique)

Les indices de Wall Streetont chuté pour la deuxième journée consécutive mercredi, alors que les principales banques ont publié leurs résultats et que les investisseurs ont examiné une panoplie d'incertitudes économiques et politiques qui ont contribué à gonfler les prix des métaux précieux et du pétrole.

La publication des résultats de trois des plus grandes banques américaines a montré une augmentation des bénéfices grâce aux prêts accordés aux consommateurs et aux entreprises en quête de crédit, ainsi qu'une augmentation des commissions liée à la reprise des transactions, bien que Wells Fargo n'ait pas répondu aux attentes en matière de bénéfices .

Les investisseursont vendu desactions bancaires, faisant chuter les actions de Bank of America BAC.N de plus de 4 %, celles de Citigroup C.N de 4,5 % et celles de Wells Fargo

WFC.N deplus de 5 %.

"Les banques ont eu un très bon début d'année et les marchés prennent un peu de temps pour digérer" les résultats, a déclaré Jake Johnston, directeur adjoint des investissements chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons que certaines estimations sont légèrement inférieures à la réalité, mais ces titres ont connu une forte hausse avant la publication de ces rapports, et il n'est pas inhabituel de constater un léger recul."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,60% à 48 894,60, et le S&P 500 .SPX a glissé de 1,09% à 6 887,62.

Les valeurs bancaires .SPXBK avaient bondi de 25 % au cours des 12 mois précédant la baisse de mercredi.

Les ventes se sont étendues aux valeurs technologiques et de croissance alors que les investisseurs cherchaient de bonnes affaires, tandis que Broadcom, Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet FTNT.O ont chuté après un rapport de Reuters sur les nouvelles limites imposées par les autorités chinoises aux logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de 1,60% à 23 330,77.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu et que les prix à la production ont légèrement augmenté en novembre. Cela a offert peu de raisons de changer les attentes générales que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt deux fois plus tard cette année. FEDWATCH

VENDRE L'AMÉRIQUE

Cette semaine, les traders sont confrontés à des questions sur l'indépendance de la Réserve fédérale , le désir des États-Unis de contrôler le Groenland et ses implications pour l'alliance de l'Otan, et la question de savoir si les États-Unis attaqueraient l'Iran après la répression de manifestations historiques dans ce pays.

L'humeur reste positive à l'égard des actions, a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie actions de Bradesco BBI, mais "l'incertitude politique, menée par les États-Unis, est montée en flèche, ce qui a généré des titres sur le thème 'vendez l'Amérique'."

Le dollar, quant à lui, a du mal à poursuivre son redressement entamé fin décembre, même si les attentes selon lesquelles la Fed attendra plusieurs mois avant de recommencer à réduire ses taux, ainsi que l'incertitude géopolitique, devraient soutenir la monnaie.

L'indice du dollar =USD , qui le mesure par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,15% à 99,04, l'euro EUR= étant en hausse de 0,08% à 1,165 dollar.

La Cour suprême des États-Unis a supprimé un point de l'ordre du jour de la journée en ne rendant pas de décision sur la légalité des tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump. Les investisseurs sont encore en train de traiter la nouvelle selon laquelle le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites.

PAVÉ D'OR?

L'élan du marché a été réservé au pétrole et aux métaux précieux.

L'argent adépassé les 92 dollars l'once pour la première fois mercredi. Il a commencé en 2025 sous les 30 dollars l'once, et a fait un bond de 29% au cours des neuf premiers jours de l 'année. XAG= GOL/

L'or a touché un nouveau record à 4 641,40 dollars l'once et a augmenté de 0,43% à 4 607,23 dollars l'once. Le cuivre atteint également des niveaux sans précédent. CMCU3 MET/L

"Tous les chemins mènent à l'or et à l'argent", a déclaré Alex Ebkarian, directeur de l'exploitation chez Allegiance Gold, citant la demande de divers acheteurs et notant que le marché est dans une phase haussière structurelle.

L'or ne rapporte aucun intérêt et se comporte généralement bien lorsque les taux d'intérêt sont bas et que l'incertitude est grande.

Du côté opposé de l'incertitude mondiale, les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement iranien ont poussé les prix du pétrole à la hausse pour la cinquième session consécutive. O/R

Les prix ont augmenté malgré les attentes d'une augmentation de l'offre du Venezuela et les nouvelles que la compagnie énergétique de ce pays a commencé à inverser les réductions de la production de pétrole faites sous l'embargo américain.

Le brut américain CLc1 a augmenté de 1,21% à 61,89 dollars le baril et le Brent LCOc1 a gagné 1,34% à 66,35 dollars le baril.

La hausse des prix du pétrole a été contenue par des accumulations significatives de brut et de produits aux États-Unis, a rapporté l'American Petroleum Institute en fin de journée mardi.