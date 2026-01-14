Municipales: à Dijon, l'héritière de François Rebsamen annnonce sa candidature

La maire de Dijon Nathalie Koenders à Dijon le 15 décembre 2025 ( AFP / Timothée PIRON )

La maire PS de Dijon, Nathalie Koenders, dauphine de l'ancien ministre socialiste Macron-compatible François Rebsamen, a annoncé mercredi soir sa candidature officielle aux municipales de mars prochain.

La candidature de Mme Koenders, maire depuis le départ de François Rebsamen, juste avant sa nomination au gouvernement de François Bayrou fin 2024, "incarne à la fois la fidélité à une histoire collective – celle de la transformation de Dijon engagée par François Rebsamen depuis 2001 – et le renouveau", assure un communiqué de ses services diffusé mercredi soir.

Dans un bref entretien télévisé diffusé simultanément sur France3, la maire a indiqué qu'elle axera en particulier sa campagne sur "la sécurité", "la première des libertés".

Dijon, ville moyenne de 160.000 habitants jusqu'alors paisible, a été le théâtre de plusieurs homicides et tentatives ces dernières années, liés au narcotrafic, ainsi que des incendies criminels, dont celui d'un collège juste avant Noël.

Ce thème est central pour la plupart des listes des adversaires de Mme Koenders, au moins six pour l'heure, qui parient tous que la mairie socialiste ne survivra pas au départ de "Rebs", diminutif de Rebsamen, chantre de la sociale-démocratie et ancien "éléphant" du PS qui en a été son secrétaire national.

Mme Koenders assure avoir "réuni" sur sa liste "la gauche, les écologistes, le centre et les citoyens" mais elle trouvera face à elle une autre liste d'écologistes, alliés notamment au PCF, ainsi qu'une candidate LFI et un mouvement citoyen de gauche.

Les Insoumis avaient fait à peine plus de 5% en 2020 mais les écologistes non alliés à la mairie s'étaient hissés jusqu'au second tour.

À droite, Mme Koenders trouvera sur son chemin Emmanuel Bichot, investi nationalement par LR: rival le plus sérieux de la maire sortante, il avait recueilli 19,9% au premier tour des municipales de 2020, deux fois moins que François Rebsamen (38%). Il avait été largement battu dans une triangulaire au second tour (35% contre 44%).

Un dissident LR devrait également se présenter, à moins que des négociations de fusion aboutissent avec une autre candidate de Renaissance, l'ex-ministre et ancienne socialiste Fadila Khattabi.

En 2020, la majorité présidentielle n'avait recueilli que 8,80%.

Enfin, le RN sera représenté par Thierry Coudert, 68 ans, un ex-socialiste devenu chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et depuis réputé "sarkozyste de gauche".

Le RN n'a été crédité que de 6,8% aux municipales de 2020 mais M. Coudert assure que son "socle" se situe autour de 20%. Lors des législatives de 2024, le RN a presque triplé le nombre de ses députés en Bourgogne-Franche-Comté.