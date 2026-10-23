Wall Street recule après une vague de ventes liée à l'IA ; les inquiétudes concernant SpaceX pèsent sur le secteur des télécommunications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,01 %, S&P -0,38 %, Nasdaq -0,08 %

* SLB en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

* Le secteur des télécommunications recule, tandis que les opérateurs de pylônes progressent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile

* Le secteur de l'énergie du S&P 500 atteint un niveau record, dans le sillage de la flambée des cours du pétrole

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi leur plus bas niveau en cinq semaines, la prudence l’emportant après une forte vague de ventes sur les titres liés à l’IA, tandis que les valeurs des télécommunications ont chuté, les investisseurs craignant que la concurrence accrue de SpaceX n’érode leurs parts de marché.

Sur la semaine, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers des pertes, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes restait en hausse, soutenu par les gains enregistrés dans les secteurs défensifs, les investisseurs cherchant à se protéger de la volatilité des valeurs technologiques.

L’indice des services de communication du S&P 500 .SPLRCL a reculé de 1 %, AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O ayant chuté de 3 % à 4,7 % après la publication d’un article indiquant que SpaceX SPCX.O était en pourparlers avec des opérateurs d’infrastructures de téléphonie mobile en vue du lancement d’un programme national d’opérateur de téléphonie mobile.

Les opérateurs américains de stations de base ont toutefois profité de cette nouvelle: Crown Castle CCI.N a progressé de 12,6 % et American Tower AMT.N de 6,9 %.

L'action SpaceX a progressé de 1,2 %.

Les titres liés à l’IA ont connu de fortes fluctuations ce mois-ci: ils ont d’abord subi des pressions en raison du fardeau de la dette de CoreWeave CRWV.O et du coût de financement des investissements dans l’IA, puis se sont redressés mercredi après les résultats encourageants de SpaceX

SPCX.O et de Super Micro SMCI.O .

Ces gains se sont inversés jeudi et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de près de 3 %. La baisse s’est accélérée suite à la chute de près de 8 % de Meta

META.O , après que la société mère de Facebook a annoncé sa première sortie de trésorerie depuis plus d’une décennie, sur fond d’inquiétudes concernant ses dépenses liées à l’IA.

Vendredi, l’action CoreWeave a progressé de 0,3 %, tandis que les titres du "Magnificent 7" sont restés pratiquement inchangés, Meta reculant de 1,3 %.

"Il s’agit d’une situation à court terme où la vague de ventes est extrême, et je ne pense pas qu’il y ait de raisons fondamentales à cela", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

"Nous sommes au début d’un long cycle lié à l’IA, alors que les gens pensaient qu’il serait beaucoup plus court."

L’attention du marché reste focalisée sur la saison des résultats, avec la publication la semaine prochaine des comptes de grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O .

À 9 h 53 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 535,54 points, soit 1,01 %, à 52.332,44, le S&P 500 .SPX perdait 29,14 points, soit 0,38 %, à 7.634,09 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 23,61 points, soit 0,08 %, à 25.986,76.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 ont reculé. L'indice de l'énergie .SPNY a atteint un niveau record, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole, tandis que l'indice immobilier

.SPLRCR a progressé de 0,8 %.

Le Brent s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, sur fond d'inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, ce qui a renforcé les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine.

O/R

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine.

La croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre est désormais estimée à 32,3 %, contre 30,7 % précédemment, selon les données de LSEG.

Parmi les valeurs les plus volatiles, Comfort Systems

FIX.N a enregistré la plus forte baisse de l’indice de référence, avec un recul de 10,1 %, bien que son chiffre d’affaires et ses bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations.

Bloom Energy BE.N a chuté de 11,3 %, alors même que l’entreprise du secteur de l’énergie avait revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2026.

Western Digital WDC.O a reculé de 1,8 %, bien que l’entreprise spécialisée dans les produits de stockage de données ait publié des prévisions de chiffre d’affaires solides pour le deuxième trimestre.

SLB SLB.N a progressé de 2,4 % après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,4 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,03 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 190 nouveaux plus bas.