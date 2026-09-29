Wall Street recule alors que les rendements obligataires atteignent des sommets jamais vus depuis plusieurs décennies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,54%, le S&P de 0,21% et le Nasdaq de 0,06%

* Au moins six responsables de la Fed s'exprimeront au cours de la journée

* CarMax bondit après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

* FICO s'effondre alors que l'autorité de régulation du logement fait pression pour la mise en place d'un cadre tarifaire unique

(Mise à jour des cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont été sous pression mardi, la plupart des secteurs étant touchés par la reprise de la tendance haussière des rendements des obligations d'État, même si les gains enregistrés par les titres liés à l'IA, portés par l'optimisme suscité par le projet d'introduction en bourse d'Anthropic, ont contribué à limiter les pertes.

Le rendement de l’ US10YT=RR , l’obligation d’État à 10 ans de référence, a grimpé à 5,278% — proche de son plus haut niveau depuis 2007 — et celui de l’ US30YT=RR , à échéance de 30 ans, a atteint son plus haut niveau depuis 2002.

« La pression s’accentue sur les actions… Les marchés subissent cette semaine des pressions venant de plusieurs fronts », a déclaré Lukman Otunuga, responsable de la recherche de marché chez FXTM.

La hausse des rendements augmente le coût du capital et réduit l’attrait relatif des actions, tout en augmentant le taux d’actualisation appliqué aux bénéfices futurs des entreprises.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi , mais sont restés proches de leurs plus hauts récents, alimentant les craintes inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 se situaient autour de 105 dollars le baril.

Aucun signe de progrès n'a été observé concernant un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran. Le président Donald Trump a déclaré plus tôt qu’il n’avait rien proposé à l’Iran pour mettre fin au conflit, réfutant les informations parues dans la presse selon lesquelles il serait disposé à accorder certains allègements des sanctions.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 étaient en baisse, les biens de consommation de base .SPLRCS et la santé .SPXHC menant le mouvement, avec un recul d’environ 1% chacun.

Les fabricants de puces électroniques ont contribué à compenser en partie ces baisses en se remettant de la forte chute enregistrée lundi. L’indice plus large des puces électroniques de Philadelphie .SOX a progressé de 1,8%.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. Meta Platforms

META.O et Nvidia NVDA.O ont progressé, tandis qu’Alphabet

GOOGL.O a reculé de 1,2% et Apple AAPL.O de 2%.

Les valeurs technologiques étaient au centre de l’attention, le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic ayant montré que ce laboratoire spécialisé dans l’IA avait connu une forte croissance au cours de l’année écoulée, mais avait également enregistré des pertes plus importantes. La société vise une valorisation de plus de 2.000 milliards de dollars, ce qui pourrait établir une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les leaders du secteur de l’IA.

À 11 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 279,70 points, soit 0,54%, à 51.201,81; le S&P 500 .SPX perdait 16,48 points, soit 0,21%, à 7.667,30, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 17,30 points, soit 0,06%, à 26.803,08.

La confiance des consommateurs américains a quant à elle chuté en septembre à son plus bas niveau depuis plus de 12 ans, tandis qu'une autre étude indiquait une baisse des offres d'emploi en août.

Les données économiques font l’objet d’une attention particulière, la Réserve fédérale ayant modéré ses commentaires sur les perspectives de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh.

« Les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux de la Fed se renforcent », a déclaré M. Otunuga. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment actuellement à 68% la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt en octobre.

Au moins six responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s’exprimer mardi.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, le distributeur de voitures d’occasion CarMax KMX.N a bondi de 6,1% après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Fair Isaac Corp ( FICO.N ), société spécialisée dans l’évaluation de la solvabilité, a chuté de 26,4% après que Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement, a déclaré que Fannie Mae et Freddie Mac allaient adopter une grille tarifaire unique.

Les titres en baisse ont été 2,18 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,7 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 6 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 28 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 172 nouveaux plus bas.