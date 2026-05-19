Wall Street recule alors que les craintes inflationnistes font grimper les taux d'intérêt à de nouveaux sommets

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, sous la pression des valeurs technologiques et des valeurs de consommation discrétionnaire , alors que les craintes croissantes d'inflation ont propulsé le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis plus d'un an.

La reprise des actions s'est interrompue vendredi après qu'une vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux a fait craindre un resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales, le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole et attisant les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,1 %, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 110 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu'il avait suspendu une frappe militaire prévue contre l'Iran, initialement prévue pour mardi, pendant que les négociations se poursuivaient. O/R

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a bondi après une baisse antérieure. Il a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025, à 4,6653 %. US/

“Je pense que le resserrement des conditions financières induit par la hausse des taux est le principal facteur à l'origine de la récente vague de ventes,” a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

“Si l'on examine le rendement des bons du Trésor à 10 ans, historiquement, le seuil de 4,5 % a toujours été la ligne rouge qui a suscité une réelle inquiétude, et nous avons clairement franchi ce seuil. Si nous parvenons à une résolution du conflit au Moyen-Orient, les rendements devraient baisser à partir de là.”

À 12 h 04 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 247,70 points, soit 0,50 %, à 49.438,42, le S&P 500 .SPX perdait 47,99 points, soit 0,65 %, à 7.355,06 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 254,57 points, soit 0,98 %, à 25.835,00.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont reculé, les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et de la technologie .SPLRCT ayant le plus pesé sur l'indice de référence.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique , ont prolongé leurs pertes pour la troisième séance consécutive, la hausse des rendements pesant sur les valeurs technologiques et autres titres de croissance. La hausse des rendements pénalise généralement ces entreprises, car leurs valorisations dépendent fortement des prévisions de bénéfices futurs.

Les valeurs du secteur des logiciels, qui avaient contribué à la hausse en début de séance, ont également été touchées par la vague de ventes généralisée. L'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS a reculé de 0,3 %, après avoir progressé d'environ 5 % au cours des trois séances précédentes.

Parmi les autres titres en mouvement, le titre de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 4,9 % après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2,6 milliards de dollars.

Mercredi, les investisseurs se concentreront sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine afin d'y trouver des indices sur le soutien dont bénéficiait, parmi les décideurs politiques, le passage d'une orientation accommodante à une position neutre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité de plus de 41 % que la banque centrale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier.

Les résultats d' NVDA.O , également attendus mercredi, constitueront un test majeur pour les marchés. La société la plus valorisée au monde sera surveillée de près pour déterminer si la demande liée à l'IA est suffisamment forte pour justifier les valorisations élevées des semi-conducteurs.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,49 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,82 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 21 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 143 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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