Périscolaire: plusieurs centaines d'animateurs défilent à Paris

Manifestation organisée par sept syndicats du secteur de l'éducation devant la Direction des Affaires Scolaires (Dasco) à Paris, le 19 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Plusieurs centaines d'animateurs des écoles parisiennes, appelés depuis une semaine par les syndicats à la grève, ont manifesté mardi pour dénoncer "un climat de suspicion généralisée" face au scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire.

"Stop répression", stipulait une pancarte accrochée à l'entrée de la Direction des affaires scolaires (Dasco), à Bastille, où des agents se sont rassemblés mardi avant de défiler vers l'Hôtel de ville où se tenait le premier Conseil de Paris ordinaire d'Emmanuel Grégoire.

Depuis janvier, 78 agents de la ville ont été suspendus dans les écoles parisiennes, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles.

"On fait face à beaucoup de suspensions abusives", a dénoncé auprès de l'AFP Camille (prénom modifié), animatrice titulaire dans l'élémentaire, avant de rappeler: "On n'a jamais été contre les suspensions en cas de suspicion de violences sexistes ou sexuelles sur les enfants."

L'intersyndicale de la filière (sept syndicats) anticipait une mobilisation "très suivie", avec la fermeture des services périscolaires dans "200 à 300" des 620 écoles parisiennes, a indiqué à l'AFP Nicolas Léger, du Supap-FSU.

L'appel à la grève, entamé le 11 mai et qui court jusqu'à vendredi, a jusqu'ici impacté environ 300 écoles sur l'ensemble de la période, selon Alexandre Herzog de la CGT.

La mairie, qui avait recensé entre 452 et 628 grévistes la semaine dernière, n'avait pas communiqué de chiffres de participation en fin d'après-midi.

Les syndicats dénoncent le "climat de suspicion généralisée et d’arbitraire qui s’est installé" depuis la mise en place du plan d'action du nouveau maire PS contre les violences sexuelles dans le périscolaire et sa politique de "tolérance zéro".

"Les suspensions explosent, sans accompagnement des agents et des équipes concernées", déplorent-ils.

"Ce principe intangible de suspension, les agents le trouvent trop dur, je le trouve nécessaire tant qu'on n'a pas rebâti les conditions de la confiance", a expliqué lundi l'édile en installant une "convention citoyenne sur la protection et les temps de l'enfant".

La mairie précise néanmoins avoir mis en place un groupe de travail pour "arriver à faire preuve de discernement" entre les violences éducatives ordinaires et les violences sexuelles lors des suspensions.

Manifestation organisée par sept syndicats du secteur de l'éducation devant la Direction des Affaires Scolaires (Dasco) à Paris, le 19 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Selon l'intersyndicale, les mesures sociales du plan d'action à 20 millions d'euros sont "totalement insuffisantes pour répondre aux problèmes structurels" d'une filière en "sous-effectif chronique" et précarisée, où, sur les 14.000 animateurs, la grande majorité sont des vacataires.

"Nous avons besoin d'annonces fortes et rapides sur des moyens pour le périscolaire", fait savoir Nicolas Léger.

Lundi, Le Parisien a révélé qu’un animateur mis en examen en 2025 pour violences sexuelles sur mineurs dans une école du 11e arrondissement avait déjà été placé en garde à vue en 2024, pour des faits similaires dans une autre école du 10e arrondissement.

"Un animateur a été mis en détention provisoire, innocenté par la justice, et a réussi à se faire réembaucher. C’est totalement anormal", a réagi Emmanuel Grégoire.

"Ce cas est dramatique, nous en assumerons les responsabilités", a ajouté l’ex-premier adjoint d’Anne Hidalgo, assurant que désormais, ce type de situation "n’est plus possible" car la ville garde une "traçabilité".