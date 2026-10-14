Wall Street recule alors que les chiffres élevés de l'IPC alimentent les anticipations de hausse des taux ; le secteur des semi-conducteurs et celui des banques pèsent sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,06 %, S&P 500 -0,60 %, Nasdaq -0,78 %

* L'inflation américaine a augmenté plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après avoir annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* Liquidia s'envole après avoir réglé ses litiges avec United Therapeutics

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé mercredi après la publication d'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu, qui a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, tandis que les investisseurs analysaient les résultats financiers d'autres grandes banques.

Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis avaient accéléré en septembre dans un contexte de flambée des prix de l'essence,ce qui a conduit les traders à renforcer leurs paris sur une hausse des taux en octobre. Ils estiment désormais à 46 %la probabilité d'une hausse d'un quart de point, contre 21,6 % avant la publication de ces chiffres, selon les données compilées par LSEG.

«Cela augmente certes les chances que la Réserve fédérale relève ses taux lors de la réunion d’octobre, mais je pense qu’elle ne le fera pas, car nous n’avons jamais connu deux hausses de taux dans les deux mois précédant les élections de mi-mandat», a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Sam Stovall a ajouté que, compte tenu de la position restrictive adoptée par la Fed en matière de politique monétaire, ces chiffres rendaient une hausse des taux en décembre de plus en plus probable.

Les marchés ont également digéré une nouvelle série de résultats bancaires. Bank of America BAC.N a chuté de 8,5 % après que le bénéfice de l’établissement a reculé au troisième trimestre, celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires, tandis que Morgan Stanley MS.N a reculé de 3,4 % malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a reculé de 2,4 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de quatre mois.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N a progressé de 2 % après avoir annoncé une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre , grâce à la hausse des commissions liées à la gestion des fonds de ses clients.

À 10 h 09 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 32,80 points, soit 0,06 %, à 51 637,30, le S&P 500 .SPX a perdu 46,65 points, soit 0,60 %, à 7 758,80 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 216,07 points, soit 0,78 %, à 26 988,31.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont reculé. Les secteurs traditionnellement considérés comme défensifs ont progressé, les valeurs des biens de consommation de base

.SPLRCS et de la santé .SPXHC enregistrant respectivement une hausse de 0,9 % et 1,7 %.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT s’échangeait à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, les valeurs des semi-conducteurs étant à nouveau sous pression. Elles ont perdu du terrain mardi après que des informations faisant état de progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT

688825.SS ont ravivé les craintes liées à la concurrence .

Les actions d’Intel INTC.O et de Micron MU.O ont chuté respectivement de 2,6 % et 1 %, tandis que celles de Nvidia

NVDA.O ont reculé de 1,7 %.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont reculé, à l’exception d’Alphabet GOOGL.O et d’Apple AAPL.O , qui ont respectivement progressé de 0,2 % et 0,9 %.

Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que le rapport « Beige Book » de la Fed sur la situation économique régionale sont également attendus en fin de journée.

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mercredi, le Brent se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril après que deux navires ont été touchés dans le détroit d’Ormuz et que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires. O/R

Parmi les valeurs qui se sont démarquées, Liquidia LQDA.O a bondi de 28 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir réglé les six litiges en cours avec United Therapeutics UTHR.O , garantissant ainsi un accès ininterrompu à Yutrepia, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints d’une forme d’hypertension pulmonaire.

Les titres en baisse ont été 5,57 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,3 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 309 nouveaux plus bas.