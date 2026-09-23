Wall Street recule alors que le prix du pétrole rebondit et que les tensions au Moyen-Orient persistent

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* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,54 %, S&P -0,54 %, Nasdaq -0,92 %

* Le président chinois Xi devrait rencontrer des dirigeants d'entreprises de premier plan

* L'indice PMI de septembre a progressé à 58,4, son plus haut niveau depuis juillet 2021

* L'indice des puces de Philadelphie devrait mettre fin à une série de six jours de hausse

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Avinash P et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les cours du pétrole brut et les rendements obligataires progressaient, tandis que les investisseurs évaluaient les derniers développements des négociations entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, à la veille du sommet crucial entre Washington et Pékin .

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré à l’ONU que Téhéran ne céderait jamais aux États-Unis, mais qu’il croyait toujours en la diplomatie, au lendemain de la menace du président Donald Trump d’“anéantir” l’Iran.

Ces discours contradictoires ont encadré la première série de pourparlers entre les États-Unis et l’Iran depuis des mois, soulignant l’absence de progrès vers la fin du conflit au Moyen-Orient.

Dans le même temps, les cours du Brent LCOc1 ont grimpé de plus de 3 % après cinq séances consécutives de baisse, rebondissant après avoir atteint leur plus bas niveau depuis près de deux semaines. O/R

Les rendements des obligations d’État américaines à deux ans

US2YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2024, tandis que ceux des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, alimentant les craintes du marché quant à une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Une enquête a révélé que l’activité des entreprises américaines avait atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, ce qui a entraîné une hausse des rendements des obligations d’État.

“Ce rapport indique que les pressions sur les prix en aval restent intenses, mais il dresse un tableau plus mitigé de leur répercussion sur les consommateurs”, a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Huit des onze secteurs du S&P 500 étaient en baisse, les services publics .SPLRCU menant le mouvement. Ce secteur a reculé de 1,6 %.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont été mises sous pression, notamment AMD AMD.O , Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O . L’indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a perdu 1,5 % et s’apprêtait à mettre fin à une série de six séances consécutives de hausse.

Meta Platforms META.O a progressé de 2,8 %, prolongeant ainsi son bond de plus de 13 % enregistré depuis le début de la semaine, suite à l’accueil très favorable réservé à son assistant IA “Muse”, qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs des infrastructures technologiques, tout en alimentant les discussions sur la disruption liée à l’IA dans certains segments du marché.

Les entreprises du secteur des voyages en ligne, notamment Expedia EXPE.O , Airbnb ABNB.O et Booking Holdings BKNG.O , figuraient parmi les plus grandes retardataires du S&P 500.

Lors de la séance précédente, le Nasdaq, à forte composante technologique, avait atteint son premier plus haut intrajournalier depuis début juin, l’optimisme autour de l’IA restant un thème dominant à Wall Street.

À 11 h 44 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 279,08 points, soit 0,54 %, à 51 585,28, le S&P 500 .SPX perdait 41,98 points, soit 0,54 %, à 7 722,66 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 250,05 points, soit 0,92 %, à 26 994,22.

Le président chinois Xi Jinping devrait arriver à Washington dans le courant de la journée dans le cadre d’une visite d’État. À l’ordre du jour figurent la prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’intelligence artificielle et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Les marchés ont également analysé les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, qui a déclaré que la banque centrale devra probablement procéder à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, l’inflation restant supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 71 % que les taux d’intérêt soient relevés d’au moins 25 points de base le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Du côté des résultats, la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel CBRL.O a progressé de 5 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre.

Paychex PAYX.O a chuté de 7,1 % après que le prestataire de services de ressources humaines et de paie a annoncé que son principal segment n’avait pas atteint les estimations de chiffre d’affaires pour le premier trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,92 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,87 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 31 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 121 nouveaux plus bas.