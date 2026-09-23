 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Messages haineux ciblant Teddy Riner: enquête ouverte pour injures publiques racistes et cyberharcèlement
information fournie par AFP 23/09/2026 à 20:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Le judoka Teddy Riner à Osaka, le 13 septembre 2025 au Japon ( AFP / Richard A. Brooks )

Le judoka Teddy Riner à Osaka, le 13 septembre 2025 au Japon ( AFP / Richard A. Brooks )

Le parquet de Paris a annoncé mercredi sur Instagram avoir ouvert une enquête pour injures publiques racistes et cyberharcèlement après avoir constaté de "nombreux messages haineux en ligne" visant le judoka Teddy Riner.

Teddy Riner avait été pris à partie sur les médias proches de l'extrême droite ou sur les réseaux sociaux pour avoir fait part lors de l'émission Stade 2 de son "angoisse" de "la montée de l'extrême droite", qui "le fait flipper".

Après cette interview, "de nombreux messages haineux en ligne ont visé" Teddy Riner sur X et Instagram, a retracé le parquet de Paris, qui précise avoir ouvert cette enquête de sa propre initiative.

L'enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), a précisé le parquet.

Le quintuple champion olympique, qui espère finir sa carrière par un nouveau titre aux JO de Los Angeles en 2028, a plusieurs fois laissé entendre qu'il pourrait ensuite s'engager en politique.

Outre Teddy Riner, une autre star du sport français, Kylian Mbappé, a été vivement critiquée par l'extrême droite, pour avoir refusé de prendre partie entre les habitants et les migrants à Ceuta.

L'attaquant du Real Madrid a déclenché une vive polémique en Espagne pour avoir, comme deux de ses coéquipiers, refusé de porter entièrement un tee-shirt de soutien à la population de l'enclave espagnole de Ceuta, au coeur d'une crise migratoire avec le Maroc, comme le lui avait demandé son club.

Il s'est ensuite justifié en expliquant vouloir à la fois être "pleinement solidaire" des habitants de Ceuta mais aussi "faire un geste et adresser une pensée à tous les migrants qui ont perdu la vie et qui vivent eux aussi dans des conditions difficiles", sans vouloir "hiérarchiser les souffrances".

Le capitaine de l'équipe de France de football, qui avait déjà pris position contre une arrivée au pouvoir du RN, a aussi été pris à partie sur les réseaux sociaux par l'extrême droite de ce côté-ci des Pyrénées.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 21:39

    Les juges apparaissent très rapides pour enquêter sur des propos possiblement racistes envers Riner, soit.
    Mais ce qui est totalement anormal, c'est que les mêmes juges ne condamnent qu'à des peines de sursis (donc pas exécutables immédiatement) les criminels qui ont violemment attaqué les policiers représentants de l'Ordre Républicain, avec des armes et projectiles destinés à les tuer.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank