Wall Street recule alors que le prix du pétrole progresse légèrement et que les taux d'intérêt augmentent à la veille du sommet américano-chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,27%, S&P -0,27%, Nasdaq -0,41%

* Paychex recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires sectoriel au premier trimestre

* Le président chinois Xi devrait rencontrer des dirigeants d’entreprises de premier plan

* L'indice PMI de septembre a atteint 58,4, son plus haut niveau depuis juillet 2021

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les cours du pétrole brut reprenaient leur tendance haussière et que les rendements obligataires progressaient, tandis que les investisseurs attendaient une avancée décisive dans les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient avant le sommet américano-chinois aux enjeux majeurs .

Les cours du Brent LCOc1 ont grimpé de plus de 1% après cinq séances consécutives de baisse, même s’ils sont restés bloqués près de leur plus bas niveau depuis deux semaines. O/R

Les rendements des obligations d’État à deux ans US2YT=RR et à dix ans US10YT=RR ont légèrement progressé, renforçant les craintes du marché quant au maintien prolongé des coûts d’emprunt à des niveaux élevés.

“Le marché est actuellement dans l’expectative… car les rendements obligataires et les cours du pétrole sont en hausse”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont été sous pression en début de séance, notamment AMD AMD.O , Nvidia

NVDA.O et Intel INTC.O . L’indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a perdu 1,5%.

Meta Platforms META.O a progressé de 1,5%, prolongeant ainsi son bond de plus de 10% enregistré depuis le début de la semaine, suite à l’accueil très favorable réservé à son assistant IA “Muse”, qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs des infrastructures technologiques, tout en alimentant les discussions sur la disruption liée à l’IA dans certains segments du marché.

Les principaux établissements de crédit, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , se sont stabilisés au lendemain de fortes baisses. L’indice S&P 500 du secteur financier .SPSY est resté stable après avoir enregistré mardi sa plus forte baisse quotidienne depuis mars.

Le secteur des matériaux .SPLRCM a perdu 0,9%, les sociétés minières, notamment Newmont NEM.N , menant la baisse alors que les cours des métaux reculaient face à un dollar plus fort.

À 9h46 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 142,45 points, soit 0,27%, à 51.721,24, le S&P 500 .SPX perdait 20,66 points, soit 0,27%, à 7.743,98 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 114,33 points, soit 0,41%, à 27.133,38.

Lors de la séance précédente, le Nasdaq, à forte composante technologique, avait atteint son premier plus haut historique intrajournalier depuis début juin, l’optimisme autour de l’intelligence artificielle restant un thème dominant à Wall Street.

Mais les marchés ont reculé mercredi, et les opérateurs attendent désormais des nouvelles des responsables américains et iraniens après que leurs médiateurs ont entamé des négociations en marge de l'Assemblée générale des Nations unies mardi.

Le président chinois Xi Jinping devrait arriver à Washington dans le courant de la journée pour une visite d’État. À l’ordre du jour figurent la prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’IA et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Il devrait également rencontrer plusieurs grands dirigeants , notamment ceux de General Motors GM.N , Meta META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O .

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, devrait s’exprimer dans le courant de la journée et ses propos seront scrutés à la loupe à la recherche d’indices sur les perspectives de politique monétaire.

L’augmentation des dépenses en matière d’intelligence artificielle et la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre entre les États-Unis et l’Iran ont conduit les responsables de la Réserve fédérale à souligner la nécessité de maintenir des taux d’intérêt restrictifs plus longtemps, à la suite de la décision prise la semaine dernière de relever les taux.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 50% que les taux d’intérêt soient relevés d’au moins 25 points de base le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Par ailleurs, une enquête a révélé que l’activité des entreprises américaines avait atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans .

Du côté des résultats, la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel CBRL.O a progressé de 3,8% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre.

Paychex PAYX.O a chuté de 5,4% après que le prestataire de services de ressources humaines et de paie a annoncé que son principal segment n’avait pas atteint les prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre.

Les titres en baisse ont surpassé les titres en hausse, avec un ratio de 3,26 contre 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,62 contre 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 24 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 55 nouveaux plus bas.