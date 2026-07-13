Wall Street recule alors que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient pèse sur le moral des investisseurs ; les fabricants de puces électroniques chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,26 %, S&P 500 -0,68 %, Nasdaq -1,41 %

* Les actions américaines de SK Hynix reculent après leurs débuts en fanfare vendredi

* Les fabricants de puces mémoire sont en tête des baisses du S&P 500

(Le point sur les échanges en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les valeurs technologiques ont pesé sur les marchés boursiers américains lundi après que le président Donald Trump a annoncé qu’il réinstaurerait un blocus sur les ports iraniens, dans le cadre de la dernière escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran , ce qui a fait bondir les cours du pétrole et freiné l’appétit pour le risque.

Les investisseurs se préparaient à une semaine qui s'annonçait mouvementée, marquée par la publication de résultats, la diffusion de données économiques et la comparution devant le Congrès du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh. Parmi les trois principaux indices boursiers américains, le Nasdaq, à forte composante technologique, a enregistré les pertes les plus importantes, suivi par le S&P 500. La baisse du Dow Jones a été atténuée par la hausse des valeurs du secteur de l’énergie .SPNY , soutenues par la flambée des cours du brut due aux restrictions de trafic dans le détroit d’Ormuz. «La première réaction du marché est de faire abstraction de la géopolitique et d’adopter une attitude attentiste », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. « Il semble qu’une grande partie de la faiblesse se concentre sur le secteur de la mémoire, une tendance qui perdure depuis environ six semaines, avec des fluctuations incroyablement volatiles et une pause dans la remontée parabolique des valeurs liées à la mémoire et aux semi-conducteurs. » Dans le contexte de l’engouement pour l’IA qui sévit depuis quelques mois, les valeurs du secteur des puces électroniques ont eu tendance à jouer un rôle moteur tant lors des hausses que lors des corrections. L’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a clairement sous-performé, ses composants Sandisk

SNDK.O , Marvell Technology MRVL.O et Western Digital WDC.O ayant reculé de 6,5 % à 12,3 %. Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix SKHY.O ont chuté de 6,1 % après avoir progressé de plus de 12 % vendredi lors de leur entrée au Nasdaq.

Les États-Unis et l’Iran ont échangé de violentes frappes aériennes au cours du week-end, marquant une forte escalade de l’ampleur et de la portée des attaques et poussant Trump à rétablir le blocus américain sur les ports iraniens, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’avenir des négociations de paix. Les cours du brut CLc1 ont bondi de 8,5 %, alimentant les craintes que les tensions sur l’offre et les pressions à la hausse sur les prix de l’énergie ne débouchent sur une inflation systémique à long terme. Warsh doit comparaître cette semaine devant le Congrès pour sa première audition semestrielle, au cours de laquelle le nouveau directeur de la banque centrale sera interrogé sur les effets inflationnistes de la guerre entre les États-Unis et l’Iran et sur la ligne de conduite probable de la Fed.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année. À cet égard, le ministère du Travail devrait publier cette semaine ses indices des prix à la consommation (IPC) et à la production (IPP), qui donneront aux marchés et à la Fed un aperçu de l’ampleur de l’impact de la guerre par intermittence entre les États-Unis et l’Iran sur la hausse des prix en juin. Les données du ministère du Commerce sur les ventes au détail du mois de juin permettront de mieux comprendre dans quelle mesure les consommateurs, qui représentent environ 70 % de l’économie américaine, résistent à la pression sur les prix à la pompe et ailleurs. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 136,25 points, soit 0,26 %, à 52 500,76, le S&P 500 .SPX a perdu 51,60 points, soit 0,68 %, à 7 523,79 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 371,75 points, soit 1,41 %, à 25 911,51.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les actions du secteur technologique ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage .SPLRCT , tandis que le secteur de l'énergie a mené la hausse.

Les grandes banques Bank of America BAC.N , Citigroup

C.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N devaient toutes publier leurs résultats trimestriels mardi, marquant ainsi le début officieux de la saison des résultats du deuxième trimestre. «Je me demande si le marché va vraiment commencer à se rebeller un peu face au déluge d’émissions obligataires des entreprises destinées à financer ces dépenses d’investissement dans l’ liées à l’IA, qui sont remises en question depuis maintenant quelques années », a ajouté Mayfield. « Il sera intéressant de voir, à l’avenir, comment les grandes banques aborderont la question des obligations d’entreprises, des titres à revenu fixe, et ce qu’elles détiennent ou non dans leurs portefeuilles. »

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre de 23,7 % en glissement annuel, contre des estimations de 19,2 % au 1er avril. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,57 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 147 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 1 620 titres ont progressé et 3 060 ont reculé, les titres en baisse étant 1,89 fois plus nombreux que ceux en hausse.