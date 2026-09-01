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Wall Street recule alors que la hausse des taux d'intérêt et des cours du pétrole pèse sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 16:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,41 %, S&P 500 -0,55 %, Nasdaq -0,93 %

* Les actions entament le mois le plus faible de l'année depuis des années

* Les offres d'emploi aux États-Unis ont moins augmenté que prévu en juillet

* L'activité manufacturière s'accélère en août

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers américains ont reculé mardi , les rendements obligataires élevés et la hausse des cours du pétrole ayant dissuadé les investisseurs en ce début de mois historiquement morose pour les actions.

La forte hausse des anticipations de hausse des taux a pesé sur le moral des investisseurs ces derniers jours, tandis que la reprise des affrontements au Moyen-Orient a renforcé les craintes d’une nécessaire hausse des coûts d’emprunt pour contenir les pressions sur les prix.

La vente massive de bons du Trésor américain a également poussé les rendements à leur plus haut niveau depuis des mois, ce qui a encore freiné l’appétit pour le risque. La hausse des rendements des bons du Trésor, considérés comme sans risque, réduit généralement l’attrait des actions.

« Il y a un petit vide. Les facteurs macroéconomiques reprennent le dessus et il faudra attendre quelques mois avant les prochaines publications des entreprises. Nous pourrions donc entrer dans une période de volatilité ou de consolidation », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Les investisseurs sont également confrontés à une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Pour autant, les tendances historiques ne doivent pas nécessairement inciter à se détourner des actions, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

« Le contexte fondamental pour les actions et l’économie est solide. Nous pensons qu’il est plus judicieux pour les investisseurs de conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d’essayer d’anticiper ces mouvements », a-t-il ajouté.

À 10 h 07 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 220,12 points, soit 0,41 %, à 52 965,78, le S&P 500 .SPX perdait 42,20 points, soit 0,55 %, à 7 643,68 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 245,70 points, soit 0,93 %, à 26 125,19.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a progressé de 0,72 point à 15,64.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD a mené le recul avec une baisse de 1,74 %, tandis que celui des technologies de l'information .SPLRCT a reculé de 1,2 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 2,7 %, atteignant son plus bas niveau depuis près d’un mois.

Broadcom AVGO.O a reculé de 1,8 %. Le fabricant de puces devrait publier ses résultats mercredi.

Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et AMD AMD.O ont reculé de 1,3 % à 2,6 %.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ

Le nombre d’offres d’emploi aux États-Unis aatteint 7,27 millions en juillet, un chiffre inférieur aux 7,3 millions attendus par les économistes interrogés par Reuters. Les chiffres de l’emploi non agricole, plus déterminants, seront publiés vendredi.

Si les données sur le marché du travail seront suivies de près, les investisseurs estiment que les chiffres de l’inflation de la semaine prochaine auront probablement plus de poids pour les décideurs politiques, après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise de l’ de l’inflation était la priorité absolue de la banque centrale.

« Les chiffres de l’emploi ne seront pas le principal facteur déterminant de ce qui se passera en septembre. Ce sera le prochain rapport sur l’IPC, vendredi prochain », a déclaré M. Kourkafas.

Les données ont montré que l’activité dans le secteur manufacturier américain s’était accélérée en août par rapport au mois précédent.

Limitant la baisse du S&P 500,les valeurs énergétiques

.SPNY ont progressé de 1,3 %, oscillant près de leurs plus hauts historiques, dans le sillage d’une hausse de 1,71 % du Brent LCOc1 . Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont respectivement gagné 1,93 % et 1,78 %.

« Parmi tous les secteurs permettant de se positionner de manière défensive, nous pensons que celui de l’énergie est le plus efficace », a déclaré Ryan Isherwood, fondateur et directeur général de Significance Capital.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,82 pour 1. Sur le Nasdaq, ce rapport s’est établi à 2,27 pour 1.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
457,5150 USD NASDAQ -2,81%
BROADCOM
366,7450 USD NASDAQ -0,97%
CHEVRON
208,970 USD NYSE +1,36%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 980,42 Pts Index Ex -0,39%
EXXONMOBIL HLDG
163,185 USD NYSE +1,36%
INTEL
88,6536 USD NASDAQ -0,96%
NASDAQ Composite
26 173,13 Pts Index Ex -0,75%
NVIDIA
218,2450 USD NASDAQ -1,15%
Pétrole Brent
92,46 USD Ice Europ +1,97%
S&P 500
7 650,23 Pts CBOE -0,47%
S&P 500 INDEX
7 650,23 Pts CBOE -0,47%
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