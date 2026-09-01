Wall Street recule alors que la hausse des rendements et des cours du pétrole marque un début de mois de septembre instable

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(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,81%, S&P 500 -0,69%, Nasdaq -0,97%

* Les actions entament le mois historiquement le plus faible de l'année

* Les nouvelles attaques américaines contre des cibles iraniennes aggravent les tensions géopolitiques

* JOLTS: le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis en juillet est inférieur aux prévisions

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont poursuivi leur baisse mardi, alors que la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s’intensifiait et que les cours du pétrole brut reprenaient leur ascension, dans un contexte où s’amenuisent les espoirs d’une solution à court terme à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran .

Les trois principaux indices boursiers américains ont entamé le mois en baisse, les hostilités croissantes au Moyen-Orient faisant grimper les cours du pétrole. Les rendements de la dette souveraine mondiale ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années , les marchés pariant de plus en plus sur la nécessité pour les banques centrales d’accélérer leurs hausses de taux d’intérêt.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a continué de progresser légèrement après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis 19 mois.

La faiblesse saisonnière pourrait également peser sur le moral des investisseurs. Septembre est le seul mois à afficher un rendement moyen négatif depuis 1926, selon Fisher Investments, qui s'appuie sur des données de Finaeon.

“Nous approchons de l’automne, et le problème avec l’automne, c’est qu’il y a très peu de publications de résultats”, a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. “D’une manière générale, les bonnes nouvelles concernant le marché boursier proviennent des entreprises, tandis que les mauvaises proviennent de tout le reste.”

Les informations faisant état de frappes de l’armée de l’air américaine contre des cibles iraniennes autour du détroit d’Ormuz ont fait suite aux déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent, selon lesquelles Washington allait probablement annoncer de nouvelles sanctions bancaires à l’encontre de l’Iran afin d’“asphyxier économiquement” les dirigeants de Téhéran. Mais l’Iran a averti qu’il empêcherait les exportations de pétrole depuis le Golfe.

LA FED BELLICISTE DEVRAIT RELEVER SES TAUX EN SEPTEMBRE

L’intensification des hostilités a fait grimper les cours du brut, exacerbant encore les craintes inflationnistes quelques jours seulement après que le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, eut déclaré qu’il ramènerait la hausse des prix à l’objectif fixé par la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité de 68,2% que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire du mois prochain, contre 39,6% il y a une semaine.

“Nous avons une Fed très, très belliciste, et ses membres veulent absolument relever les taux”, a ajouté Hatfield. “Ils veulent démontrer leur indépendance vis-à-vis de l’administration.”

Le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a montré un ralentissement de la rotation sur le marché de l’emploi, tandis que les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) suggèrent que l’activité manufacturière perd de son élan et que les dépenses dans la construction résidentielle sont en baisse. Chaque rapport met en évidence la hausse des prix, les contraintes d’approvisionnement et les incertitudes liées aux droits de douane et aux tensions géopolitiques.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 431,78 points, soit 0,81%, à 52.754,13, le S&P 500 .SPX a perdu 52,88 points, soit 0,69%, à 7.633,26 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 256,93 points, soit 0,97%, à 26.113,77.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de l’énergie .SPNY a mené la danse grâce à la hausse des cours du brut. Les actions des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage.

L'indice Dow Jones Transportation Average .DJT , largement considéré comme un baromètre de la santé économique, figurait parmi les plus grands perdants de la séance, reculant de 2,5%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 2,5%, atteignant son plus bas niveau depuis près d’un mois.

Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et AMD AMD.O ont reculé de 1% à 3,2%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,7 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 116 nouveaux plus hauts et 327 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.280 titres ont progressé et 3.403 ont reculé, les titres en baisse étant 2,66 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux plus-hauts et 140 nouveaux plus-bas.