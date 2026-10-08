Wall Street recule alors que la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt attise les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,47 %, S&P -0,39 %, Nasdaq -0,55 %

* Starbucks recule suite à des rumeurs de rachat par Chipotle

* Palantir progresse après que Goldman a relevé sa recommandation à « acheter »

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont reculé jeudi, la flambée des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor, proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années , ayant ravivé les craintes inflationnistes à l'approche d'une saison des résultats cruciale qui devrait mettre à l'épreuve les récents gains du marché .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 4,2 % pour dépasser les 104 dollars le baril, sur fond d ’inquiétudes persistantes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient et les perturbations de la production américaine dues à un ouragan.

La déroute du marché obligataire ne montrait aucun signe d’essoufflement, le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s’établissant à 5,3 %, proche de son plus haut niveau depuis 2002.

Les actifs risqués ont été malmenés jeudi à l’échelle mondiale. Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement reculé, Amazon.com AMZN.O perdant environ 1 % et Tesla TSLA.O 1,4 %.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont également reculé après que les prévisions de bénéfices trimestriels records du géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas réussi à redonner confiance aux investisseurs , son titreclôturant en baisse en Corée du Sud. Son concurrent Micron Technology MU.O a quant à lui perdu 1,8 %.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom AVGO.O s’apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu’Oracle

ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a ravivé les craintes que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n’intensifient la concurrence pour les capitaux.

Broadcom et Oracle ont respectivement reculé de 1,4 % et 2,1 %, dans un contexte de faiblesse généralisée des valeurs technologiques.

Un rebond des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , qui avaient atteint des sommets historiques la veille, tandis que le Dow Jones a mis fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs.

« Nous sommes confrontés à des vents contraires contradictoires liés aux prix de l’énergie et aux rendements des bons du Trésor, ainsi qu’à un manque de données économiques; c’est en quelque sorte une attitude attentiste vis-à-vis des résultats, qui débuteront véritablement la semaine prochaine », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont clôturé en baisse, les secteurs de la santé .SPXHC et des services publics .SPLRCU enregistrant les plus fortes baisses , tandis que ceux de l’énergie .SPNY et des biens de consommation de base .SPLRCS ont mené la hausse.

À 11 h 23 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 239,36 points, soit 0,47 %, à 50 940,51, le S&P 500 .SPX perdait 30,68 points, soit 0,39 %, à 7 771,09, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 151,25 points, soit 0,55 %, à 27 387,44.

LES RÉSULTATS À L'ORDRE DU JOUR LA SEMAINE PROCHAINE

Les grandes banques doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. L’optimisme suscité par la solidité des résultats a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt.

Les secteurs de la technologie et de l’énergie devraient être les moteurs de la croissance des résultats trimestriels, les bénéfices de l’indice S&P 500 devant progresser de 30,6 %, selon les données de LSEG.

De nouvelles hausses des taux d’intérêt seraient probablement nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, a laissé entendre plus tôt dans la journée Christopher Waller, gouverneur de l’ , au sein de la Réservefédérale américaine , tout en précisant qu’il existait une « flexibilité » quant au rythme de ces hausses.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés en octobre, une hausse en décembre restant toutefois possible, selon le CME FedWatch.

Du côté des valeurs individuelles, l' SBUX.O de Starbucks a chuté de 3,3 % après que des médias ont rapporté que la chaîne de cafés avait envisagé une de rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N . L' de la chaîne de burritos a quant à elle progressé de 6,6 %.

Palantir PLTR.O a progressé de 2,9 % après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le fournisseur de logiciels d’analyse de données, passant de « neutre » à « acheter ».

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,83 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux plus hauts et 223 nouveaux plus bas.