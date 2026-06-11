Wall Street rebondit, rassurée par la désescalade annoncée entre USA et Iran

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi après que le président américain Donald Trump a dit annuler des frappes prévues dans la soirée contre l'Iran, citant un accord entre les deux pays, et à la veille de l'IPO de SpaceX.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,86%, ou 929,97 points, à 50.848,75 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 127,31 points, soit 1,75%, à 7.394,30 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 640,16 points (2,54%) à 25.809,66 points.

Les trois principaux indices de Wall Street enregistrent là leur plus importante hausse sur une journée depuis le 8 avril dernier, dans la foulée alors de l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

Après avoir exprimé plus tôt dans la journée son intention de bombarder de nouveau l'Iran dès jeudi soir, Donald Trump a déclaré en début d'après-midi qu'il annulait cette offensive en raison de "points d'accord" avec Téhéran. Il a dit par la suite aux journalistes qu'un document pourrait être signé dès ce week-end, et le détroit d'Ormuz rouvert sous peu.

Les prix du pétrole se sont repliés à la suite des commentaires du président américain sur les réseaux sociaux, tandis que le rebond des principaux indices de Wall Street s'est solidifié, au lendemain d'une séance dans le rouge sur fond de regain des tensions entre Washington et Téhéran.

Ces mouvements mettent en relief des réactions quelque peu excessives, a commenté Robert Phipps, l'un des directeurs de Per Stirling Capital Management, à Austin au Texas. "De même que nous étions allé trop haut, trop rapidement, nous sommes redescendus trop bas, trop rapidement", a-t-il déclaré.

Le conflit au Moyen-Orient a alimenté les craintes de pressions inflationnistes, alors que la fermeture de facto du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix de l'énergie.

Les nouveaux accrochages entre les Etats-Unis et l'Iran avaient pesé ces derniers jours sur le S&P-500, redescendu de son record de clôture établi plus tôt ce mois-ci.

SpaceX SPCX.O a indiqué jeudi que le prix de son action était fixé à 135 dollars, faisant du groupe du milliardaire Elon Musk l'une des plus importantes valorisations mondiales. Un montant record de 75 milliards de dollars a été levé.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)