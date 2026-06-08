Wall Street rebondit grâce au réveil des valeurs technologiques

Les marchés américains ont retrouvé des couleurs lundi après la correction marquée observée en fin de semaine dernière. Portés par un rebond des valeurs technologiques, et plus particulièrement des semi-conducteurs, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont terminé dans le vert, tandis que le Dow Jones est resté légèrement en retrait. Le S&P 500 a progressé de 0,3% pour clôturer à 7 405,7 points. Le Nasdaq 100 a signé la meilleure performance de la séance avec un gain de 1,58% à 29 414,2 points, alors que le Dow Jones a cédé 0,16% pour terminer à 50 708 points.

Avant même le rebond du secteur technologique, les investisseurs ont accueilli favorablement les signes d'apaisement au Moyen-Orient. L'Iran et Israël ont indiqué avoir interrompu leurs attaques réciproques après l'appel du président américain Donald Trump à "cesser immédiatement les tirs". Cette accalmie a permis aux marchés de reprendre leur souffle après plusieurs séances dominées par les inquiétudes géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie.

Pour rappel, Wall Street avait fortement reculé vendredi après une combinaison de facteurs défavorables. Les résultats de Broadcom, jugés insuffisants au regard des attentes très élevées du marché, avaient alimenté les craintes d'un essoufflement de la dynamique dans les semi-conducteurs.

Dans le même temps, le rapport sur l'emploi américain de mai, nettement supérieur aux anticipations, avait renforcé les spéculations sur un maintien durable de taux d'intérêt élevés, voire sur de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.

Parmi les principales hausses du jour, Intel a bondi de 11,19% après une information publiée par The Information selon laquelle Alphabet aurait passé une commande portant sur plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel qui seraient produites en 2028.

Marvell Technology a également figuré parmi les grands gagnants de la séance avec une progression de 9,63%. Le fabricant de puces bénéficiera prochainement d'une visibilité accrue après l'annonce de son intégration au sein du S&P 500. Son entrée dans l'indice de référence prendra effet avant l'ouverture des marchés le 22 juin.

Les investisseurs se tournent désormais vers les prochains rendez-vous de la semaine. L'introduction en Bourse de SpaceX, prévue vendredi, pourrait représenter l'un des événements majeurs de l'année sur les marchés financiers.

L'opération sera particulièrement surveillée, tant pour son ampleur que pour sa capacité à mesurer l'appétit des investisseurs pour les grandes valeurs de croissance dans un environnement marqué par des taux d'intérêt élevés et des tensions géopolitiques persistantes.