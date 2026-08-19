Wall Street rebondit grâce à la baisse des rendements obligataires ; Moderna tire vers le haut les valeurs du secteur de la santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,41%, S&P 500 +0,60%, Nasdaq +0,59%

* Moderna s'envole après que son vaccin contre le mélanome a atteint ses objectifs cliniques

* Target en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices américains ont rebondi mercredi après la forte correction subie par le secteur technologique lors de la séance précédente, la baisse des rendements des obligations d’État ayant stimulé l’appétit pour le risque, tandis que les marchés ont pris en compte une avalanche d’annonces positives de la part des entreprises, notamment du fabricant de vaccins Moderna.

L'action Moderna MRNA.O a plus que doublé après que son traitement personnalisé contre le cancer à base d'ARNm, développé en collaboration avec Merck MRK.N , a réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d'un essai clinique de phase avancée.

Merck MRK.N a bondi de11,2%et a été le principal moteur de la hausse de l'indice Dow Jones des valeurs vedettes.

Les autres valeurs biotechnologiques ont également progressé. Novavax NVAX.O a gagné 6%, tandis que les actions de BioNTech BNTX.O cotées aux États-Unis ont bondide 21%. Le secteur de la santé de l’indice S&P 500 .SPXHC a progressé de 2,9% pour atteindre un niveau record, apportant le plus grand soutien à l’indice de référence.

Les valeurs du secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT sont restées stables. Le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a perdu 4% après que Marvell Technologies

MRVL.O a émis en faveur de Google (Alphabet) GOOGL.O un bon de souscription lui permettant d’acquérir une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards de dollars.

Marvell a bondi de 9,8%, allant à contre-courant de la baisse observée chez les fabricants de puces. L’indice global des semi-conducteurs .SOX a reculé de 1,3%.

“La plupart des entreprises technologiques sont évaluées principalement sur la base des prévisions de bénéfices futurs, et lorsque les taux d’intérêt remontent, ces prévisions perdent de leur valeur et les actions s’en trouvent dépréciées”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 12h18 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 218,24 points, soit 0,41%, à 53.564,38, le S&P 500 .SPX gagnait 45,89 points, soit 0,60%, à 7.737,65, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 156,02 points, soit 0,59%, à 26.445,73. Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’est éloigné de son plus haut niveau depuis 2007 après que le Trésor américain a annoncé qu’il allait doubler le volume des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des obligations à long terme.Il s’établissait en dernier lieu à 5,203%.

Les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la hausse de l’inflation ont propulsé mardi les rendements obligataires mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, affectant les actifs à risque, en particulier les valeurs technologiques en pleine expansion qui ont propulsé les marchés américains vers des sommets historiques cette année.

“L'inflation reste une source de préoccupation, et la hausse des cours du pétrole y contribue. Si la Réserve fédérale ne fait rien pour y remédier, le marché obligataire s'en chargera”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Du côté des résultats, Target TGT.N a progressé de 5% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , tandis que Lowe’s LOW.N a gagné 2,4% malgré une révision à la baisse de ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires .

Le titre Estée Lauder EL.N a bondi de plus de16,7% après que le fabricant de cosmétiques a annoncé des prévisions de bénéfice annuel supérieures aux estimations de Wall Street.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré qu'aucune négociation n'était en cours avec l'Iran et a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l'affirmation de l'Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1%, atteignant leur plus haut niveau depuis près de trois semaines.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié plus tard dans la journée, sera analysé afin de mieux cerner les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent actuellement à au moins une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed d'ici fin 2026. Les probabilités d'une hausse dès septembre ont toutefois considérablement diminué à la suite des données modérées sur l'inflation publiées la semaine dernière.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,42 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,74 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 94 nouveaux plus-hauts et 66 nouveaux plus-bas.