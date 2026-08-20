Le prince Harry et Meghan vont revenir vivre au Royaume-Uni

Le prince Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, se font prendre en photo au Royal Children's Hospital de Melbourne, en Australie, le 14 avril 2026 ( AFP / William WEST )

Six ans après leur rupture fracassante avec la famille royale et leur installation en Californie, le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir vivre au Royaume-Uni, ont annoncé mercredi des médias britanniques.

Après des années d'accusations et de déchirements, ce retour de Harry dans son pays avec sa famille est une véritable surprise.

Le fils cadet du roi Charles III et Meghan "prévoient de quitter les Etats-Unis d'ici la fin du mois pour s'installer dans une résidence privée, non royale, qui se trouverait en dehors de Londres", a écrit le Telegraph.

Leurs deux enfants sont inscrits dans une école britannique pour la rentrée de septembre, selon plusieurs médias, dont la BBC.

D'après l'agence britannique PA, le roi a été informé dimanche de leur projet. Charles III se réjouit de la possibilité de voir "davantage la famille à titre personnel, mais leur statut de simples particuliers ne changera pas", a rapporté PA.

Harry et Meghan ne font plus partie des membres actifs de la famille royale.

Selon le Telegraph, William, le frère aîné de Harry, et son épouse Kate ont également été informés du retour du Duc et de la Duchesse de Sussex. Mais le prince héritier du trône, avec lequel Harry s'est profondément brouillé, n'a pas réagi mercredi soir.

Le retour de Harry et sa famille représente "un développement extraordinaire", a commenté l'expert de la famille royale Richard Fitzwilliams sur la télévision GB News.

"Lorsqu'il existe une profonde fracture au sein d'une famille, il faut se réjouir de toute nouvelle allant dans le sens d'une réconciliation", a-t-il ajouté, en restant toutefois prudent. "Il faut attendre de voir comment la situation va évoluer."

Partager un thé

Harry avait indiqué à plusieurs reprises combien le Royaume-Uni lui manquait. Et il y avait eu des signes de rapprochement avec sa famille, en particulier avec son père, ces derniers temps.

En mai 2025, il avait fait part à la BBC de son désir de "réconciliation" avec sa famille, se disant "vraiment triste de ne pas pouvoir montrer (sa) patrie à (ses) enfants".

Et le 10 juillet dernier, Charles III et son épouse Camilla ont reçu, à Londres, Harry, Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, âgés de 7 et 5 ans - une première en quatre ans.

Les enfants avaient vu leur grand-père en personne pour la dernière fois lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022.

Le prince Harry, 41 ans, est, lui, revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni.

Il a notamment retrouvé le roi Charles III en février 2024, juste après l'annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, lorsqu'il avait été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

Impopulaires

Harry et Meghan, qui s'étaient mariés en 2018, avaient fait la une des médias du monde entier en janvier 2020 quand ils avaient quitté le Royaume-Uni avec fracas.

Déjà en 2019, Harry avait évoqué dans un documentaire des tensions avec son frère William. Meghan, une ex-actrice américaine, avait parlé de ses difficultés face aux pressions qu'elle subissait depuis qu'elle avait rejoint la famille royale.

Meghan, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex, arrivent aux Invictus Games 2023 à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, le 13 septembre 2023 ( AFP / Odd ANDERSEN )

En janvier 2020, c'est sur Instagram qu'ils avaient annoncé vouloir renoncer à l'essentiel de leurs obligations royales.

Deux mois plus tard, ils faisaient leur dernière apparition avec la famille royale.

Ils se sont installés brièvement au Canada, avant d'acheter une maison à Montecito en Californie.

Ils sont très impopulaires au Royaume-Uni.

Envenimant la crise, Harry avait réglé ses comptes en 2023 dans ses mémoires "Le Suppléant", se montrant particulièrement critique envers son frère William et Kate.

En quittant la famille royale, Harry avait perdu sa protection policière systématique payée par le contribuable britannique.

Cette question reste cruciale. Elle a constitué un point de tension majeur entre lui et la famille royale. Il a tenté en justice de récupérer la protection policière, mais a été débouté.

Harry a également poursuivi en justice plusieurs journaux, qu'il a accusés de collecte illégale d'informations.

En janvier encore, lors d'un procès contre le propriétaire du Daily Mail, il avait affirmé, au bord des larmes, que les tabloïds britanniques avaient rendu la vie de son épouse "absolument infernale".